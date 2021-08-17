Son dakika haber | Kılıçdaroğlu'ndan yangın felaketi ile mücadeleye destek veren belediye başkanlarına teşekkür mektubu

Son dakika gelişmesine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya ve Muğla'da yoğunlaşan yangın felaketi ile mücadeleye destek veren belediye başkanlarına, teşekkür mektubu gönderdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya ve Muğla'da yoğunlaşan yangın felaketi ile mücadeleye destek veren belediye başkanlarına, teşekkür mektubu gönderdi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Antalya ve Muğla'da çıkan orman yangınları ile mücadeleye destek veren 165 belediye başkanına teşekkür mektubu yolladı.

"Canla başla çalışan her bir insanımıza minnet borçluyuz

Parti gözetmeksizin 165 belediye başkanına mektup yollayan Kılıçdaroğlu, "Ülke olarak, Cumhuriyet tarihimizin en büyük orman yangınlarıyla karşı karşıya kaldık. Antalya ve Muğla başta olmak üzere pek çok ilimizde meydana gelen yangınlarda vatandaşlarımızı, ormanlarımızı, canlılarımızı kaybettik. Bu tür durumlarda en çok ihtiyaç duyduğumuz şey, siyasi çekişmeleri bir kenara bırakarak, birlik ve beraberlik içinde hareket etmektir. Yangınla mücadelede, orman personelimizden belediye çalışanlarına, emniyet ve sağlık ekiplerimizden gönüllü vatandaşlarımıza kadar pek çok kesim, işte bu duygularla görev yaptı. Büyük fedakarlıklar göstererek, canla başla çalışan her bir insanımıza minnet borçluyuz" ifadelerini kullandı.

"Bir daha bu acıları yaşamamak dileğiyle"

Ülkede büyük bir dayanışma bilinci olduğuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Ülkemizin dört bir yanındaki yerel yönetimlerimiz de dayanışma bilinciyle yangın bölgelerine yardım elini uzattı. Sizler de belediye olarak sunduğunuz katkılarla bu büyük mücadelenin içinde yer aldınız. Ülkemizin orman yangınlarıyla mücadelesine verdiğiniz destek nedeniyle, sizlere ve mesai arkadaşlarınıza en içten şükranlarımı sunarım. Bir daha bu acıları yaşamamak dileğiyle, saygı ve sevgilerimi iletir, çalışmalarınızda başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı