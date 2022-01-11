Kılıçdaroğlu: "Türkiye'nin bütün çarkları adalet, üretim ve ülkenin itibarı için dönecek" - Haberler
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Kılıçdaroğlu: "Türkiye'nin bütün çarkları adalet, üretim ve ülkenin itibarı için dönecek"

AA / Muhammet Fatih Demirci - Haberler | Güncel

CHP TBMM Grup Toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Salonda bulunan katılımcıla TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

CHP TBMM Grup Toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması

Salonda bulunan katılımcıla TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (6)

Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin bütün çarkları adalet, üretim ve ülkenin itibarı için dönecek

Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin bütün çarkları adalet, üretim ve ülkenin itibarı için dönecek

Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin bütün çarkları adalet, üretim ve ülkenin itibarı için dönecek

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AA / Muhammet Fatih Demirci - Son Dakika Haberleri

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