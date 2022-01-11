Kılıçdaroğlu: "Türkiye'nin bütün çarkları adalet, üretim ve ülkenin itibarı için dönecek"
AA / Muhammet Fatih Demirci - Haberler | Güncel
CHP TBMM Grup Toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Salonda bulunan katılımcıla TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.
CHP TBMM Grup Toplantısı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
Salonda bulunan katılımcıla TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (6)