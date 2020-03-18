Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği heyetini kabul etti
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Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği heyetini kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği heyetini kabul etti.

18.03.2020 16:15 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:15
Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği heyetini kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği heyetini kabul etti. 

CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Tuncay Özkan, Oğuz Kaan Salıcı, Bülent Kuşoğlu ve milletvekilleri ile Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse eşlik etti. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman başkanlığındaki heyet ile CHP heyetinin görüşmesi yaklaşık 1,5 saat sürdü. Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.


Kaynak: DHA

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