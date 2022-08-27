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Kılıçdaroğlu, Sedat Peker'in SPK iddialarıyla ilgili harekete geçti: Suç duyurusunda bulunacağız

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Suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenoğlu ve kardeşi Milletvekili Zehra Taşkesenoğlu hakkında rüşvet sarmalı iddialarında bulundu. İddialara ilişkin Kılıçdaroğlu, "Pazartesi parti örgütümüz suç duyurusunda bulunacak. Vatan kurtaran savcı ve hakim, haydi göreyim sizi; hem konser falan değil, konu SPK... Gençler sakın birbirinize düşmeyin! Hakaret falan değil mesele. Sizi kavga ettirmek istiyorlar çünkü paraya tapıyorlar" dedi.

Suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, Deli Çavuş adlı sosyal medya hesabından bir dizi tweet paylaştı. Paylaşımlarında Sedat Peker, eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenoğlu, kardeşi AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu, Eski Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Salih Orakcı ile ilgili bir rüşvet sarmalı olduğuna ilişkin iddialarda bulundu.

KILIÇDAROĞLU: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ

İddialarla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin parti örgütünün pazartesi günü suç duyurusunda bulunacağını duyurarak hakim ve savcılara çağrıda bulundu.

"GENÇLER SAKIN BİRBİRİNİZE DÜŞMEYİN, HAKARET DEĞİL MESELE"

Paylaşımında Gülşen'in İmam hatiplilerle ilgili konserinde söylediği sözlere de değinen Kılıçdaroğlu, "Pazartesi parti örgütümüz suç duyurusunda bulunacak. Vatan kurtaran savcı ve hakim, haydi göreyim sizi; hem konser falan değil, konu SPK... Gençler sakın birbirinize düşmeyin! Hakaret falan değil mesele. Sizi kavga ettirmek istiyorlar çünkü paraya tapıyorlar. Paratapar bunlar." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Sedat Peker'in SPK iddialarıyla ilgili harekete geçti: Suç duyusunda bulunacağız

SEDAT PEKER'İN İDDİALARI

Sedat Peker, SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun kendisine bir sorun nedeniyle başvuran Marka Yatırım Holding'in sahibi Mine Tozlu Sineren'i, AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu'na yönlendirdiğini iddia etti. Zehra Taşkesenlioğlu'nun da Mine Tozlu'yu Way Out adlı bir finansal danışmanlık şirketine yönlendirdiğini söyleyen Peker, burada Mine Tozlu'dan 12 milyon lira danışmanlık adı altında "rüşvet" istendiğini öne sürdü ve belge paylaştı. Mine Tozlu Sineren'in ödemeyi reddettiğini belirten Peker, daha sonra Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu'nun, Mine Tozlu Sineren'e ulaşarak söz konusu danışmanlık şirketinde bir araya geldiklerini belirtti. Peker, Cumhurbaşkanı Danışmanı Taranoğlu'nun, Mine Tozlu Sineren ve eşinden acilen 200 bin lira istediğini söyledi.

Mine Tozlu Sineren'in daha sonra eski Kıyı Koruma Genel Müdürü ve TOBB üyesi Salih Orakcı'ya yönlendirildiğini söyleyen Peker, Orakcı'nın, Mine Tozlu Sineren'in şirketlerinden birinde ortaklık istediğini ve iki lüks araba parası aldığını iddia etti.

Orakcı'nın arabalar dışında 2,5 milyon lira istediğini de öne süren Peker, "Mine Hanım bu parayı da yollar. Ancak tüm bu süreçlerden sonra sermaye artırımı işi olmayınca Mine Hanım ortaklık işlerinin iptal edilmesi için talimat verir" dedi. Peker, konuyla ilgili Twitter'da paylaştığı ve kamuoyuna açıklayarak, aleniyet kazandırdığı WhatsApp yazışmalarını da yayımladı.

Kılıçdaroğlu, Sedat Peker'in SPK iddialarıyla ilgili harekete geçti: Suç duyusunda bulunacağız

Kaynak: Haberler.com / Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Sedat Peker Haberler

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Yorumlar (2)

HALİS ER:

Sedat'tan Medet umacak kadar düştün mü

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Başkan Ünsal:

Sonuç biri buna söylesin elin ipi ile kuyuya inilmez her duyduğuna inanıyor delil yok tutar bir yanı yok

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