Kılıçdaroğlu Romanlar ile biraraya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Romanlar ile bir araya geldi. İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Sosyal Demokrasi Vakfı Başkanı Ertan Aksoy da katıldı

"BİR STRATEJİK PLAN HAZIRLADIK AMA ÖNEMLİ OLAN UYGULAMAK"

"BENİM KADAR ROMANLAR İLE BERABER OLAN İKİNCİ BİR SİYASİ LİDER YOKTUR"