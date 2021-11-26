Kılıçdaroğlu'nun Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda yapmak istediği mitinge valilikten izin çıkmadı
TL'deki değer kaybının ardından meydanlara inmeye karar veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 4 Aralık Cumartesi günü Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda yapmak istediği mitinge valilikten izin çıkmadı. CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay, mitingin eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu yanındaki alanda yapılacağını açıkladı.
Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda "Haydi meydana" diyerek 4 Aralık'ta yapmak istediği mitinge valilikten ret kararı geldi.
Halk TV'nin aktardığına göre; CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay, mitingin eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu yanındaki alanda yapılacağını açıkladı. Aktay, uzun süre valilikten geri dönüş olmadığını, bu sebepten ikinci kez miting için talepte bulunmaya gittiklerinde izin verilmediğini öğrendiklerini söyledi.
TL'nin tarihi değer kaybı, art arda gelen zamlar ve artan hayat pahalılığı son günlerde Ankara'da hareketli saatler yaşanmasına neden oldu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşlardan gelen talep üzerine miting düzenlemeye başlayacaklarını duyurmuştu. Kılıçdaroğlu, "Anayasamızın bize tanıdığı hakları kullanarak, milletimizin sesini dinlemek üzere, 'Haydi Meydana' diyorum. İlk mitingimiz Mersin'de" ifadelerini kullanmıştı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun duyurduğu Mersin mitinginin 4 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirileceğini açıklamıştı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Salıcı, "Vatandaşın derdini ve isteğini biliyoruz. Türkiye'nin yönetim sorununu sandıkta aşmamıza az kaldı! Cumhuriyet Halk Partisi olarak 4 Aralık Cumartesi günü Mersin'deyiz. O sandığı halkın önüne getireceğiz!" ifadelerini kullanmıştı.
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
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