Kılıçdaroğlu'nun Konvoyuna Saldırı Emri Vermişti: O Terörist Öldürüldü

Gümüşhane kırsalında çıkan çatışmada CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldırı emrini veren "Türk Tarık" kod adlı Barış Öner ve "İranlı Sorej" kod adlı terörist ölü ele geçirildi. PKK'nın 22 kişilik sözde Karadeniz açılım grubundan geriye kalan 2 PKK'lı terörist çıkış için adeta yer arıyor. PKK'nın sözde Karadeniz lideri 'Cudi Zaza' kod adlı Mehmet Yakışır ile yakın koruması 'Rodi' kod adlı Levent Dayan'ın etkisiz hale getirilmesinden sonra bölgede genişletilen operasyonlarda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Yeşilköy'de 3 gün önce üç evden yapılan erzak hırsızlığı üzerine güvenlik güçleri tarafından yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında olayın geçtiği yerin 2 kilometre batısında Kepçelik sırtında JÖPER timi saat 06.00 sıralarında teröristlerle sıcak temas sağladı. Bölgedeki yoğun askeri operasyonların ardından bölgeden çıkmak için Giresun-Gümüşhane kırsalı üzerinden Tunceli'ye geçmek isteyen 4 kişilik grubun içerisinde bulunan 'Zap' kodlu telsizi kullanan 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner ve 'İranlı Sorej' kod adlı terörist JÖPER timi tarafından etkisiz hale getirildi.

22 KİŞİLİK KARADENİZ AÇILIM GRUBUNDAN GERİYE SADECE 2 PKK'LI KALDI

PKK'nın 22 kişilik sözde Karadeniz açılım grubundan geriye 2 PKK'lı kaldı. Bölgedeki operasyonların genişletilmesiyle çıkış için adeta yer arayan teröristlere etkisiz hale getirilen 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner liderlik yapıyordu. Aranan teröristler listesinde 'kırmızı' grupta yer alan teröristin JÖPER timi tarafından etkisiz hale getirilmesiyle bölgede 2 PKK'lı terörist kaldı. 14 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği Doğu Karadeniz'de Ordu kırsalında 7, Giresun kırsalında 3, Gümüşhane kırsalında 4 örgüt üyesi çıkan çatışmalarda öldürüldü. Düzenlenen operasyonlarda Giresun'da 2 PKK'lı teslim olurken, 4 PKK'lı ise düzenlenen operasyon sonucu Espiye ilçesinde yakalandı.

PKK'LI TERÖRİSTLERİN ÇARESİZLİĞİ TELSİZ KONUŞMALARINA YANSIMIŞTI

Bölgede iyice sıkışan bölücü terör örgütü üyelerinin çaresizliği ise telsiz konuşmalarına yansımıştı. PKK'lılar telsiz konuşmalarında her yerde askerin olduğunu ve bölgeden bir an evvel çıkmak istediklerini dile getirerek, "Yaralımız var, her yerde asker var ölüyoruz" dedikleri ortaya çıkmıştı. PKK'nın sözde Karadeniz lideri 'Cudi Zaza' kod adlı Mehmet Yakışır'ın öldürülmesinin ardından ne yapacaklarını şaşıran teröristlere liderlik yaptığı öğrenilen 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner'in de etkisiz hale getirilmesiyle Karadeniz açılım grubundan geriye kalan 2 PKK'lının paniklediği telsiz kestirmelerine yansıdı.

2 TERÖRİST BÖLGEDEN GÖNDERİLMİŞTİ

'Zigana' kodlu telsizi kullanan 'Rojhat Ankara' kod adlı PKK'lı Rahman Sümer ve yakın adamı 'Rızgar Çölemerg' kod adlı Reşat Ertuş'un ise bölgeden yaz başında gönderildiği öğrenildi. Örgüt içinde daha önce de sorun çıkarttığı telsiz konuşmalarına yansıyan Rahman Sümer'in kendi başına hareket ettiği ve öldürülen sözde bölge sorumlusu Mehmet Yakışır'ın emirlerine uymadığı için bölgeden gönderildiği değerlendiriliyor.

KIRMIZI LİSTEDE ARANAN 'TÜRK TARIK' CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU'NUN KONVOYUNA SALDIRI DÜZENLEMİŞTİ

Aranan teröristler listesinde kırmızı grupta yer alan 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner, 25 Ağustos 2016 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldırı emri vermişti. Artvin'in Şavşat ilçesinde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldırı emri veren ve yöneten Öner'in, Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki birçok terör olayında parmağı olduğu belirtiliyor. Öte yandan, öldürülen teröristlerin, kamuflajları ve sırt çantaları dikkat çekiyor. Bölgeden kaçabilmek için 'Özel Harekat' kamuflajlarına benzer kamuflaj giydikleri gözlenen teröristlerin çantalarında ise çok sayıda yaşam malzemesi ile sağlık ekipmanları, mühimmat ve telsizler bulundu.

