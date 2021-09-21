Kılıçdaroğlu'nun 'HDP meşrudur' yorumuna İmralı'yı adres gösteren HDP'li Temelli, geri adım attı - Haberler
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Kılıçdaroğlu'nun "HDP meşrudur" yorumuna İmralı'yı adres gösteren HDP'li Temelli, geri adım attı

Haberler.com - Haberler | Politika

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "HDP meşrudur" yorumuna "Çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır" yanıtını veren HDP'li Temelli, geri adım attı. Attığı tweetin partinin değil kendi görüşü olduğunu belirten Temelli, "Kılıçdaroğlu'na yanıt vermek amacıyla atılmış bir tweet değildi. Çatışmayı önleme ve demokratik bir çözüm bağlamına dikkat çektim. Meşru muhatap elbette HDP'dir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Günel Cantak'ın YouTube kanalında yayınlanan "Bay Kemal ve İttifakları" belgeselinde "Kürt sorunu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. Hdp'yi meşru organ olarak görebiliriz" yorumuna HDP'li Sezai Temelli, "Çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır" yanıtını vermişti. Bu açıklamanın ardından Temelli'ye tepki yağmıştı.

Halk TV'nin haberine göre; konuya ilişkin yeni bir açıklama yapan Temelli, geri adım attı. "Tweetim üzerine haklı-haksız eleştiriler oldu. Hepsi kabulümdür" diyen Temelli, "O tweetteki görüşler elbette kişisel görüşümdür. Partiyi elbette bağlamaz. HDP adına bağlayıcı açıklamayı tabii ki yetkili organlarımız yapar" ifadesini kullandı.

Sezai Temelli şunları söyledi:

"Şunun bilinmesini isterim, Kılıçdaroğlu'na yanıt vermek amacıyla atılmış bir tweet değildi. Siyasi nezaket anlayışım bu polemiklere zaten izin vermez. Yaptığım şey bir durum tespitiydi. 2013-2015 arasında yaşanan ve toplumun meşruiyet algısında önemli bir değişim yaratan siyaset bugün meşru değil diye yorumlanamaz. Çünkü ortada çatışma varsa, bunu sonlandırmanın yolu, başlangıç adımı müzakeredir. Bu da bir meşruiyet zeminine oturmak zorunda. Yoksa tabii mecliste demokratik zeminde çözüm arayışlarımız devam ediyor ve edecek. Bu en önemli sorumluluğumuzdur. Partilerin vazgeçilmez sorumluluğudur, barışı ve demokrasiyi getirmek. Bu otoriter anlayıştan kurtulmamız ortak sorumluluğumuzdur.

Meselenin çatışma tarafını sonlandırmanın yolu müzakere zemininin yaratılmasıdır. Müzakere de bir meşruiyeti zorunlu kılar. Toplum nezdinde karşılığı varken yokmuş gibi ortaya koymak diğer adımları atmamızı engeller. Öcalan'ın muhataplığına bu bağlamda önemlidir. Çatışmayı önleme ve demokratik bir çözüm bağlamına dikkat çektim. Meşru muhatap elbette HDP'dir. Meclis'in üçüncü büyük partisidir ve bu konularda çözüm üretme anlamında en önemli partidir."

Kılıçdaroğlu'nun
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Haber: Kılıçdaroğlu'nun 'HDP meşrudur' yorumuna İmralı'yı adres gösteren HDP'li Temelli, geri adım attı - Haberler
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