Kılıçdaroğlu'nun Avukatı Fetö'den Gözaltında
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, FETÖ'nün avukat yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında "terör örgütü üyeliği" suçundan Ankara'da gözaltına alındı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, FETÖ'nün avukat yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında "terör örgütü üyeliği" suçundan Ankara'da gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün avukat yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındı. "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan gözaltına alınan Çelik'in Samanyolu ve Bugün Tv gibi kanalların Digitürk'ten çıkarılması üzerine, Digitürk şirketine aboneliğini iptal ettirmek için dilekçe verdiği öğrenildi. Çelik'in MİT tırlarının durdurulması sürecinde, Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Fatih Gürsul ile yoğun irtibatının tespit edildiği de belirtildi.
Fatih Gürsul, FETÖ'nün akademik yapılanması dosyasında tutuklanmıştı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hala tutuklu yargılanan Gürsul'un ByLock kullandığı da tespit edilmişti.
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Celal Çelik, 1999 yılında Kadıköy hakim adayı olarak göreve başladı. Sırasıyla Isparta, Kırıkkale, Çankırı ve Yargıtay Tetkik Hakimi olarak görev yapan Çelik, 2011 yılında hakimlikten istifa etti. İstifadan bir süre sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlığını üstlendi.
(Başak Akbulut / İHA)