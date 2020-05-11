Canlı yayında Kılıçdaroğlu'na ironik soru: Nasıl bir darbe planlıyorsunuz?
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Canlı yayında Kılıçdaroğlu'na ironik soru: Nasıl bir darbe planlıyorsunuz?

Canlı yayında Kılıçdaroğlu'na ironik soru: Nasıl bir darbe planlıyorsunuz?
11.05.2020 13:36 | Son Güncelleme: 11.05.2020 14:10

Konuk olduğu programda moderatörün "Nasıl bir darbe planlıyorsunuz?" şeklindeki ironik sorusuna yanıt veren CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Demokrasiyi getireceğiz bu ülkeye" sözleriyle yanıt verdi.

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'nun sorularını yanıtlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, darbe tartışmaları ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

"NASIL BİR DARBE PLANLIYORSUNUZ?"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, "Önümüzdeki süreçte bir erken seçimle veya başka bir şekilde bir iktidar değişikliğini, hatta bir sistem değişikliğini görüyorum" sözleriyle 'darbe' imasında bulunduğu iddia edilerek CHP'lilere yönelik bir eleştiri dalgası başlamasının ardından Orhan Uğuroğlu, konuyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ironik bir soru yöneltti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Uğuroğlu'nun, "Nasıl bir darbe planlıyorsunuz?" sorusuna, "Demokrasiyi getireceğiz bu ülkeye" yanıtını verdi.

"BİZİM ORDUMUZ YOK MİLLETİMİZ VAR"

Sözlerinin devamında, "Bizim ordumuz yok milletimiz var. Darbelerin bize getirdiği büyük sıkıntıları biz biliyoruz. CHP'nin ödediği bedelleri de biliyoruz. Bu tamamen yapay bir gündem. Türkiye'yi yönetemiyorlar. Milyonlarca insanımız işsiz" ifadelerini kullandı.

"BİLİM KURULU'NUN KARARLARINA UYULMASI LAZIM"

Sınav tarihlerinin öne alınması ile ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu, "Bütün öğrenciler, aileler kendini buna göre ayarladı. Turizm Bakanı çıktı "Oteller boş kalacak" dedi. Ne oldu sınav erkene alındı. Sağlık Bakanı buna itiraz etmiştir diye düşünüyorum. Vatandaşın sağlığını değil parayı seçtiler. Maçlar olsun mu olmasın mı? Ben doktor değilim ama bunun bulaşabileceğini biliyorum. Bilim Kurulu varsa bunun aldığı kararlara uyulması lazım." dedi.

"VATANDAŞIN GELECEĞİ ÜZERİNDEN TASARRUF OLMAZ"

Kemal Kılıçdaroğlu, atanan öğretmenlerin maaş alabilmeleri içinse şu sözleri söyledi: "20 bin atanan öğretmen var. Kararname çıkması lazım. Kararname çıksa bunlar maaş alacak. Neden para yok? Tasarrufu ne üzerinden yapıyorlar? 20 bin öğretmen hak ettiği aylığı alamıyor. Vatandaşın vicdanı, geleceği üzerinden tasarruf olmaz."

Politika Manşet

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