Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul Valisi'ne tepki: Senin arabanda Türk bayrağı dalgalanıyor, gereğini yapmak zorundasın

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu pandemi toplantısına davet etmeyen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Senin arabanda Türk Bayrağı dalgalanıyor. Sen devleti temsil ediyorsun. Sen bayrağı kullanıyorsan bayrağın gereğini yapmak zorundasın" dedi.

Partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya sert sözlerle yüklendi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"CHP olarak çok zor günlerden geçtiğimizin bilincindeyiz. Önce düşünürüz, tartışırız, konuşuruz ve bunu dile getiririz. Az önce değerli bir siyasetçiyi, Osman Durmuş'u sonsuzluğa uğurladık. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Her yerde, her ortamda hem ben hem de arkadaşlarım ısrarla şunu söyleriz. Terör nereden gelirse gelsin ortak duruş sergilemek zorundayız. Teröristin temel amacı insanı yok etmektir. Terörün her türlüsüne karşı çıkmamız gerekiyor. Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir terör eylemi gerçekleştirilmek istendi. Ama güvenlik görevlilerimiz bir can kaybı olmaması için canla başla mücadele ettiler.

"TOPLUMUN BİR KESİMİNİ ÖTEKİLEŞTİRMEK DOĞRU DEĞİL"

Bir pandemi sürecinden geçiyoruz. Bilmemiz gereken bir şey var. Salgın hepimizi tehdit ediyor. Salgınla mücadelenin topyekün olması lazım. Bu, bizim insani görevimizdir. Burada bir parti ayrımı yaparsak en büyük zararı insanımıza ve demokrasimize vermiş oluruz. Toplumun bir kesimini ötekileştirmek doğru değildir. Bizim düşüncemiz bu.

Yaptığımız bütün açıklamalarda da hükümete önerilerimizi söyledik. Kabul edilir ya da edilmez. Bunlar akılda kalsın diye madde madde saydık. Bu önerileri kendimiz bulmadık. Milletvekillerimiz, esnaflarla, esnaf odalarında insanlarla konuştu ona göre sıraladık. Biz, büyük bir sorumluluk içinde hareket ediyoruz.

"VALİ TOPLANTI YAPIYOR, İBB BAŞKANINI DAVET ETMİYOR"

İstanbul'da kovid 19 dolayısıyla bir toplantı yapılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı neden topantıya davet edilmiyor. Ekrem bey benim oyumla değil, İstanbulluların oyu ile geldi. Ekrem bey bunlar AK Partili bunlara hizmet götürmemeyim demedi. Vali toplantı yapıyor, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı davet edilmiyor. Bu, doğru ve ahlaki değil. İstanbul Valisi'ne şunu demek istiyorum. Senin arabanda Türk Bayrağı dalgalanıyor. Sen devleti temsil ediyorsun. Sen bayrağı kullanıyorsan bayrağın gereğini yapmak zorundasın.

"İBB BAŞKANI AYNI ZAMANDA SENİN DE BAŞKANINDIR"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı aynı zamanda senin de başkanındır, sen de İstanbul'dasın. Bayrağın gereğini yapmıyorsan AK Parti bayrağı takarsın, biz de anlarız ki sen Saray'ın talimatlarını yerine getiriyorsun.

"1.5 MİLYON AŞIYI BİZ ALAMADIK, HOLLANDA ALDI"

Aşı ithal edeceksiniz,11 Eylül'de dilekçe veriyorsunuz.14 Ekim'de aşılar başka yere gitti deniyor. Böyle bir devlet yönetimi olmaz. Bunu özellikle AK Parti'ye oy veren vatandaşlara söylüyorum. Referandumda da evet oyu verdi o vatandaşların büyük bir kısmı. 1.5 milyon aşıyı biz alamadık, Hollanda aldı. Hani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilince hızlı hareket edilecekti, bürokratların bile esamesi okunmuyor. Devletin adaletle yönetilmesi gerekir. O yüzden Devlet Ana deriz, baba değil"