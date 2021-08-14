Kılıçdaroğlu'ndan hükümete teşekkür
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Kılıçdaroğlu'ndan hükümete teşekkür

Kılıçdaroğlu'ndan hükümete teşekkür
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Selin vurduğu Sinop'un Ayancık ilçesini ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Buranın afet bölgesi ilan edilmesi doğru bir karar. Bu kararı aldıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Ama bu karar yeterli değil" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sinop'un Ayancık ilçesinde selden dükkanları zarar gören Küçük Sanayi Sitesi esnaflarını ziyaret ederek 'geçmiş olsun' temennisinde bulundu. Esnaf ziyareti sonrası Ayancık Belediye Binası'na geçen Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra Ayancık Köprüsü önünde bir basın açıklaması düzenlendi. Kılıçdaroğlu buradan hükümete seslenerek, "Buranın afet bölgesi ilan edilmesi doğru bir karar. Bu kararı aldıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Ama bu karar yeterli değil. Sanayinin ayağa kaldırılması lazım. Bu insanlara en azından bir fedakarlık yapılacaksa faizsiz bir kredi açılması lazım. Çünkü krediyle ancak orası ayağa kaldırılabilir, dükkanlarını tamir edebilirler. Bugünkü ziyaretimde bir başka gerçek daha bana ifade edildi. 'Biz burada çalışıyoruz, işyerimiz var 150-200 kişi buradan ekmek yiyor. Bunları da çalıştıramadığımız için işçilerimiz de mağdur olacak' dendi. Bu işçilerimize de belirli bir ücret ödenmesi lazım. Bu vesileyle hükümete çağrıda bulunuyorum: Afet bölgesi ilan edilen yerlerde iş yerleri açılıncaya kadar bu iş yerlerinde çalışan işçilere en azından asgari ücret seviyesinde bir ücret ödenmesi gerekiyor. Bu çağrıyı biz buradan yapıyoruz, karşılarlarsa son derece mutlu oluruz" ifadelerini kullandı.
"KİMSE KENDİNİ YALNIZ HİSSETMESİN"
Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: "Ayrıca bölgeye gelen yardımlar var. Bu yardımlar Ayancık Belediyesi beş ayrı yerde depolar oluşturdu. Bu depolarda ihtiyaç olduğu takdirde ailelere ulaştırılıyor. Kimsenin umutsuz olmasını istemem. Hiç kimse kendini yalnız hissetmesin. Herkes şunu iyi bilsin: Bu ülkede çözülmeyecek bir sorun yoktur. Bütün sorunlar çözülür akılla mantıkla çözülür."
"100-200 YIL ÖNCEKİ KEMER KÖPRÜLER DURURKEN, YENİ YAPILAN KÖPRÜLER ÇÖKÜYOR"
Yeni yapılan köprülerin doğayı tanımayan bilmeyen kişiler tarafından yapıldığı için yıkıldığını öne süren Kılıçdaroğlu, "Karadeniz'in bütün nehirlerinde kemer şeklinde köprüler vardır. Bu köprüler nerden bakılırsa 100-200 yıllıktır. Bu köprülerden hiçbirisi sel dolayısıyla yıkılmadı. Ama yeni yapılan köprüler burada da görüyorsunuz hepsi yıkıldı. Yüz yıl önce yapılan köprüler doğayı bilen insanlar tarafından tasarlanmış ve yapılmıştır. Yeni yapılan köprüler ise doğayı bilmeyen kişiler tarafından yapılmıştır, o nedenle biz tarihi iyi bilip Karadeniz'i iyi tanıyıp iş yapmalıyız. Kriz ortaya çıktıktan ve insanlar hayatını kaybettikten sonra önlem almanın bir anlamı yok. Önlem başlangıçta alınacaktı" şeklinde konuştu.
Kılıçdaroğlu, basın açıklamasının ardından ilçeden ayrıldı. Kılıçdaroğlu'nun programına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan da katıldı.
(Osman Aksu/İHA)

Kılıçdaroğlu'ndan hükümete teşekkür
Kılıçdaroğlu'ndan hükümete teşekkür
Kılıçdaroğlu'ndan hükümete teşekkür

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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