Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken hamle: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım

Son dönemlerde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olacağı iddiaları ortaya atılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

"HELALLEŞME YOLCULUĞUNA ÇIKMA KARARI ALDIM"

Videolu paylaşımında "Önemli bir değişim kapıda, iktidar değişiyor" diyen Kılıçdaroğlu, "Ben ömrümde, ülkemizde nefreti ve sevgiyi gördüm. Artık sevgi kazansın istiyorum. Ülkemizin iyileşmeye, helalleşmeye ihtiyacı var. Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım" ifadelerine yer verdi.

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