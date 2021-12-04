Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TÜİK'li miting göndermesi

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün sabah saatlerinde "Randevu istedim, vermediler. Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun" paylaşımını yapmasının ardından Tüik Ankara binası önüne gelmiş ancak randevusu olmadığı için içeriye alınmamıştı. Bugün Mersin'deki mitinginde Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin "Dün saat 11.00'de TÜİK'e gittim. Aylık yüzde 3.51 yıllık yüzde 21 enflasyon açıkladılar. Ya sizin eşiniz çocuğunuz alışveriş yapmıyor mu? Faturalara bakmıyor mu? Ekmek alırken görmüyor mu? Talimat gelmiş indireceksiniz. TÜİK rakamları üzerinden emeklinin, asgari ücretlinin aylığını belirliyorlar" açıklamalarında bulundu.

"BİR İNSAN DAVET EDİLMEDİĞİ YERE GİDEMEZ, İNSAN BİRAZ UTANIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bugün Siirt'te gerçekleşen toplu açılış töreninde Kılıçdaroğlu'na yönelik "Bir insan davet edilmediği yere gidemez. İnsan biraz utanır. Devletin kurumları senin şamar oğlanın değil. Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil. Randevusuz gitti, kapıda gösteri yaptı. Bay Kemal bundan sonra devlet kurumlarına böyle randevusuz gidilemeyeceğini öğren" dedi.

"BU KADAR KİŞİYİ TOPLAYAMADIN, RAKAMLAR ELİMİZDE"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Mersin'deki mitingine ilişkin "Bu kadar kişiyi toplayamadın, rakamlar elimizde. Bir Mersin'deki kalabalığa bakın, bir de Siirt'e" dedi.

"RAKAMLARI TÜİK'TEN Mİ ALDIN?"

Kılıçdaroğlu ise akşam saatlerinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TÜİK'li bir göndermede bulundu. Kılıçdaroğlu, paylaşımında "Mersin mitinginden elimde rakamlar var" demişsin Erdoğan. Allah'ını seversen doğru söyle, TÜİK'ten mi aldın?" ifadelerini kullandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

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