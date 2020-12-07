Kılıçdaroğlu'ndan CHP grubunu ayağa kaldıran Cumhurbaşkanlığı adaylığı sözleri: Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kılıçdaroğlu'ndan CHP grubunu ayağa kaldıran Cumhurbaşkanlığı adaylığı sözleri: Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi?

07.12.2020 19:43 | Son Güncelleme: 07.12.2020 19:51

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'te bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşma sırasında AK Parti sıralarından cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili gelen "Aday ol" seslerine "Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi?" sözleri CHP grubunu ayağa kaldırdı. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı adaylık sinyali olarak algılandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşma kulisleri hareketlendirecek cinsten. Kılıçdaroğlu, konuşma yaptığı sırada AK Parti sıralarından cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili gelen "Aday ol" seslerine çok konuşulacak bir yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, AK Partili vekillerin 'aday ol' sözleri sonrası, "Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi?" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri adaylık sinyali olarak algılandı.

"PARLAMENTER SİSTEM İSTİYORUM"

Kılıçdaroğlu sözlerinin devamında şunları söyledi: "Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi? Ben tek adam rejimi istemiyorum. Parlamenter sistem istiyorum. Her kuruşun hesabını veren bir sistem istiyorum. Ben siyaseti zenginleşme aracı olarak gören bir kültürden gelmiyorum. Hiçbir zaman hiçbir yerde haram lokmaya el uzatmadım. Kimsenin hakkını yemedim. Hiçbir zaman beni mal varlığımla tehdit edenlerin arkasında selam durmadım."

GÜRSEL TEKİN "ADAYIMIZ HAZIR" DEMİŞTİ

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin geçtiğimiz gün CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının belli olduğunu söylemişti. Tekin, "CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı hazır. Buna emin olun. Ama bu sadece bizim kendi partimiz içinde, partimizin mutfağında hepimizin kabul ettiği bir isim. Ama aynı adayın Millet İttifakı için bugünden kabul görüp görmeyeceğini bugünden karar verirsek tam da Cumhur İttifakı'nın isteyeceği tuzağa düşeriz. Kimse merak etmesin CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı hazır" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu'ndan CHP grubunu ayağa kaldıran Cumhurbaşkanlığı adaylığı sözleri: Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi?

İlgili Haberler

Kılıçdaroğlu 'Satılık ordu' ifadesini kullanan vekile sahip çıkmadı, sözleri ayakta alkışlandı
Kılıçdaroğlu "Satılık ordu" ifadesini kullanan vekile sahip çıkmadı, sözleri ayakta alkışlandı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na geçmiş olsun telefonu
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na geçmiş olsun telefonu
Kılıçdaroğlu, 'Takip ediliyorum' diyerek Çakıcı'yı işaret etti: Bu bizi korkutmaz, CHP'de on binlerce Kılıçdaroğlu var
Kılıçdaroğlu, "Takip ediliyorum" diyerek Çakıcı'yı işaret etti: Bu bizi korkutmaz, CHP'de on binlerce Kılıçdaroğlu var

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yalın Cem Yılmaz Yıldız Tilbe Bülent Ersoy
Spor Falcao Burak Yılmaz Yılmaz Vural Mbaye Diagne Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kız Adana Bursa Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kılıçdaroğlu'ndan CHP grubunu ayağa kaldıran Cumhurbaşkanlığı adaylığı sözleri: Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 19:51:51. #1.14#
title