Kılıçdaroğlu'ndan Beyin Felci Geçiren Milletvekiline Ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin beyin felci geçiren Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nu hastanede ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberinde CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile birlikte, geçirdiği beyin felci sonucu sevk edildiği Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nu ziyaret etti.

Geçirdiği beyin felcine bağlı olarak beyindeki bir damarda tıkanma meydana gelen Polat Şaroğlu'nun bir geceyi yoğun bakımda geçirmesinin ardından inme ünitesine alındığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kemal Kılıçdaroğlu, hastane çıkışında yaptığı açıklamada Polat Şaroğlu'nun moralinin gayet iyi olduğunu bildirerek, "Sayın vekilimizi ziyaret ettik. Morali yerinde ve iyi. Umarım hızla iyileşir. En büyük arzumuz bu. Gerek Fırat Üniversitesi Hastanesi gerek Hacettepe'de hekim arkadaşların gösterdikleri ilgiyle yaptıkları göreve yürekten teşekkür ediyoruz. Umarım kısa süre içinde arkadaşımız parlamentodaki görevine dönmüş olur" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerin kurultay sürecine ilişkin sorularını yanıtlamadı.

- Ankara