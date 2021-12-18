Kılıçdaroğlu'na Kayseri'de doğum günü sürprizi - Haberler
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Kılıçdaroğlu'na Kayseri'de doğum günü sürprizi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kılıçdaroğlu'na Kayseri'de doğum günü sürpriziCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Kayseri'de partililer tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

KAYSERİ (DHA) - Kılıçdaroğlu'na Kayseri'de doğum günü sürprizi

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Kayseri'de partililer tarafından doğum günü sürprizi yapıldı. Kendisine hazırlanan yaş pastanın mumlarını üfleyen Kılıçdaroğlu, 73 yaşına girdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumartesi ve pazar günü yapılacak olan Belediye Başkanları Çalıştayı için akşam saatlerinde Kayseri'ye geldi. Konaklayacağı otele giriş yapan Kılıçdaroğlu'na partililer tarafından doğum günü sürprizi hazırlandı. 73 yaşına giren Kılıçdaroğlu, kendisi için hazırlanan yaş pastanın mumlarını üfledi. Kılıçdaroğlu, kendisine sürpriz yapan partililere teşekkür etti.

Kılıçdaroğlu'na Kayseri'de doğum günü sürprizi

Kılıçdaroğlu'na Kayseri'de doğum günü sürprizi

Kılıçdaroğlu'na Kayseri'de doğum günü sürprizi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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