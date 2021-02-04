Kılıçdaroğlu'na Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesi soruldu
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Kılıçdaroğlu'na Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesi soruldu

04.02.2021 12:54 | Son Güncelleme: 04.02.2021 13:02
Kılıçdaroğlu'na Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesi soruldu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile ortak basın toplantısı düzenleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesi soruldu. Bu olayın bir provokasyon olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Rektöre de öğrencilere de buradan çağrı yapıyorum. O kişiyi bulun" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son dönemlerde Cumhur İttifakı saflarına katılacağı haberleriyle gündeme gelen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası iki lider kameralar karşısına geçti. Basın toplantısında CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesi soruldu. Bu olayın bir provokasyon olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Kutsallarımız bizim için değerlidir. Hepimiz toplumun kutsallarına saygı duymak zorundayız. Orada bir provokasyon var. O kişinin bulunmasını istiyoruz. Rektöre de öğrencilere de buradan çağrı yapıyorum. O kişiyi bulun" ifadelerini kullandı.

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