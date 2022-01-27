Kılıçdaroğlu imam hatipli öğrencinin ricasını kırmayıp evine gitti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kılıçdaroğlu imam hatipli öğrencinin ricasını kırmayıp evine gitti

Demirören Haber Ajansı, Kaan Ulu - Politika
 - Güncelleme:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini, e-posta gönderip davet eden ortaokul öğrencisi Beray Naz Pusat ve ailesini evinde ziyaret etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre; Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki Saray İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören Beray Naz Pusat, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na e-posta göndererek evlerine davet etti.

"EN ZORLANDIĞIN DERS HANGİSİ?"

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Pusat ve ailesini evlerinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, aileyle görüşerek Beray Naz Pusat'a, "Dersler nasıl? En zorlandığın ders hangisi?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu imam hatipli öğrencinin ricasını kırmayıp evine gitti

"MATEMATİĞİ DÜZELTECEK İNŞALLAH"

Beray Naz ise, "Matematik" cevabını verince, Kılıçdaroğlu bu kez, "Yapmayın; matematiği düzelteceksin, değil mi? Matematiği düzeltecek inşallah" dedi.

Kılıçdaroğlu imam hatipli öğrencinin ricasını kırmayıp evine gitti

Kılıçdaroğlu çifti, çay ve kek ikramının ardından aileyle fotoğraf çekilip evden ayrıldı.

Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Ankara, Politika, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title