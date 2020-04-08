Kılıçdaroğlu, İstanbul OSB başkanlarıyla "Kovid-19" toplantısı yaptı Açıklaması
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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul, OSB, Güncel

Kılıçdaroğlu, İstanbul OSB başkanlarıyla "Kovid-19" toplantısı yaptı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Organize Sanayi Bölgesi (OSB) başkanları ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gündemli toplantı yaptı.

08.04.2020 18:48 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:48
Kılıçdaroğlu, İstanbul OSB başkanlarıyla

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Organize Sanayi Bölgesi (OSB) başkanları ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gündemli toplantı yaptı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda Kılıçdaroğlu, OSB başkanlarının görüş ve önerilerini dinledi.

Kılıçdaroğlu, toplantıda, koronavirüs salgın sürecinin bir an önce çok radikal tedbirler alınarak atlatılması gerektiğini belirtti.

Mücbir sebebin sadece belli grupları, çevreleri değil, bütün sektörleri kapsamasının önemine işaret eden Kılıçdaroğlu, böylece mücbir sebepten kaynaklanan pek çok sorunun kendiliğinden ortadan kalkacağını dile getirdi.

Bu süreçte çok sayıda karşılıksız çek çıktığını, bundan sonra da çıkacağını belirten Kılıçdaroğlu, bu konuya da mutlaka çözüm üretilmesi gerektiğini vurguladı. Kılıçdaroğlu, hiç kimsenin çekinin karşılıksız kalmasını istemeyeceğini ancak bugün yaşanan koşulların bazen kişiyi elinde olmadan çekini ödeyemez duruma getirebildiğini kaydetti.

OSB başkanlarının kısa çalışma ödeneğinin bir an önce uygulamaya konulmasını istediğini ancak bürokratik bazı kurallar, engeller olduğunu, bunların süratle ortadan kaldırılması gerektiğini ifade etti.

"Destek paketi tüm sektörleri kapsamalı"

Kısa çalışma ödeneğinde gün şartının kaldırılmasını isteyen Kılıçdaroğlu, bunun istihdamda işvereni rahatlatacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu, salgın sürecinin uzamasının sanayiye ve üretime zarar vereceğine dikkati çekerek, firmaların uzun süre üretememesi halinde pazarlarını kaybedilebileceğini belirtti. Kılıçdaroğlu, destek paketinin tüm sektörleri kapsaması gerektiğini dile getirdi.

KDV alacağı bulunan çok sayıda sanayicinin olduğunu, KDV alacaklarının bir an önce ödenmesi halinde firmanın elinin rahatlayacağını aktaran Kılıçdaroğlu, "Enerji yoğun sektörler var. Elektrik ve doğal gaz faturalarının bu arada biraz daha insaflı olması, belli bir zaman dilimine yayılması gerektiği konusu var. Örneğin 6 aylık bir zaman dilimine yayılmasının bu süreci biraz rahatlatacağını arkadaşlar ifade ettiler." dedi.

Kılıçdaroğlu, Eximbank'ın bu süreç içinde önemli bir rolünün bulunduğunu, özellikle ihracat bağlantılı işlemlerde Eximbank'ın daha kolaylaştırıcı bir çalışma yapmasında yarar olduğunu söyledi.

Sanayicinin sürekli üretmesi ve istihdam yaratması konusunda görüş birliği olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz sanayiciyi ekonominin kamu görevlisi olarak görüyoruz. Sanayici kendisi için çalışmaz, ülkesi için çalışır, sosyal projelere büyük ölçüde destek verir, istihdamı yaratır, işçiyi de gözü gibi korur. Bunu da gayet iyi biliyorum." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, OSB başkanlarının aktardığı sorunları farklı platformlarda dile getireceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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