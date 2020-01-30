: Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce, 'Saray'a giden CHP'li' krizinin ardından ilk kez yan yana geldi

30.01.2020 14:26 | Son Güncelleme: 30.01.2020 14:52

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Prof. Dr. Mehmet Haberal, CHP'li Muharrem İnce'nin tedavi gören annesi Zekiye İnce'yi Başkent Hastanesi'nde ziyaret etti. Fakat bu ziyaret, basit bir ziyaret değildi ve çok daha başka anlamlar taşıyordu. Bu ziyaretle, "Saray'a giden CHP'li" krizinin ardından Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce ilk kez yan yana gelmiş oldu.

"SARAY'A GİDEN CHP'Lİ" KRİZİ

Haftalarca konuşulan "Saray'a giden CHP'li" haberi, CHP'de krize dönüşmüştü. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ziyareti doğrulayan açıklaması krizi zirveye çıkarmıştı. Saray'a giden CHP'linin Muharrem İnce olduğu iddiası üzerine sert bir basın toplantısı düzenleyen Muharrem İnce, haberin "genel merkezdeki bir çete" tarafından üretildiğini söylemişti. Aynı açıklamada İnce, Kılıçdaroğlu'nu birlikte açıklama yapmaya çağırmış ancak Kılıçdaroğlu'ndan olumlu yanıt gelmemişti. Kılıçdaroğlu, İnce ile görüşmek için tarih de vermemişti.

KRİZİN ARDINDAN İLK GÖRÜŞME

Krizin ardından basına yansıyan ilk görüşme yapıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Prof. Dr. Mehmet Haberal, CHP'li Muharrem İnce'nin tedavi gören annesi Zekiye İnce'yi Başkent Hastanesi'nde ziyaret etti. Bu ziyaretle, "Saray'a giden CHP'li" krizinin ardından Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce ilk kez yan yana gelmiş oldu.

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