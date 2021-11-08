KILIÇDAROĞLU İLE AKŞENER, TÜRK DÜNYASI ÜLKELERİ 30. YIL SANAT KUTLAMALARI'NA KATILDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral AKşener 'in katılımıyla ' Türk Dünyası Ülkeleri 30. Bağımsızlık Yılı Sanat Kutlamaları gerçekleşti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Harbiye'deki Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda saat 18.30'da düzenlenen 'Türk Dünyası Ülkeleri 30. Bağımsızlık Yılı Sanat Kutlamaları'na CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı. Kılıçdaroğlu ve Akşener, etkinlik öncesinde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu ile birlikte 'Türk Cumhuriyetleri'nde Yaşamdan İzler' adlı sergiyi, küratör Özlem Ketenci Çolakoğlu'nun anlatımıyla gezdi. Etkinlikte Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Azerbaycanlı diplomatlar da hazır bulundu.

BU ESERLERİ DÜNYAYA AKTARMALIYIZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu etkinlik öncesi sergilenen eserlere ilişkin konuşarak, Türk dünyasının olağanüstü sanat eserleri arasında izlerken gördük, bir camideki taş işçiliğini gördük. Bu eserleri sadece kendi dünyamız olarak kendi kendimize değil, bütün dünyaya aktarmalıyız. Bu etkinlik bunun ilk adımlarından biri olacaktır. İnşallah bundan sonra çok daha güzel sanat etkinliklerine hep beraber katılmış oluruz ve kendi dünyamızı büyütmüş oluruz. 6 büyük Türk devleti bir araya gelip gücünü ortaklaştırdığı zaman dünya tarihine yenilik katmış oluruz dedi.

BİZİM MEDENİYETİMİZ SANAT YOLUYLA DUYULACAK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise İnşallah bu 6 Cumhuriyetin yarının dünyasında hoyratça kullanılan ve sonunun gelebileceğinden endişe edilen bu dünyanın, o bizim medeniyetimizle kurtulabileceğini anlatabileceğimiz bir gün gelecek. Bizim medeniyetimiz Tanrı dağlarından Gavur dağlarına kadar en büyük özelliğimiz yeteri kadar tüketmektir. Bizim medeniyetimizin sanat yoluyla herkese duyulmasını diliyorum diye konuştu.