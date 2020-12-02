Kılıçdaroğlu, iktidara bu kez Çin üzerinden yüklendi: Arayıp maliyetini sordum, cevap bir haftada geldi

Kayseri'de Muhtarlar Buluşması Toplantısı'nın açılışında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, havaalanlarının maliyeti üzerinden hükümete yüklendi. Konuyla ilgili Çin'i aradığını belirten Kılıçdaroğlu, "Çin, Asya'nın en büyük havaalanını yaptı. Telefon açıp maliyetini sordum, cevabı bana bir hafta içinde geldi" dedi.

Kayseri'de muhtarlarla bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehir hastaneleri ve havaalanlarının maliyeti üzerinden hükümete yüklendi.

"600 MİLLETVEKİLİ DE BİLMİYOR"

Yapılan şehir hastanelerine ve havaalanlarına karşı çıkmadıklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Şehir hastaneleri yapıldı, karşı çıkmadık. Şunu sorduk: Kaça yapıldı? 600 milletvekili de bilmiyor" dedi.

"ÇİN'E TELEFON AÇIP MALİYETİ SORDUM"

Kılıçdaroğlu açıklamalarının devamında, "Havaalanı yaptın. Gayet güzel. Kaça yaptıklarını bilmiyoruz. Çin'e sordum. Çin Asya'nın en büyük havaalanını yaptı. Telefon açıp maliyetini sordum, cevabı bana bir hafta içinde geldi. Bunların havaalanını kaça yaptığını bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

"Sezgin Tanrıkulu'nun adı geçtiği için söylüyorum. Onun katıldığı cenaze töreni bir teröriste ait değildir. Fotoşop ile gittiği cenazenin tabutuna terör örgütü flaması yerleştirilmiştir. Kendisi Diyarbakır'da baro başkanı iken teröre karşı en net açıklamayı yapmıştır. Sezgin Tanrıkulu'nun katıldığı cenaze töreni Tahir Elçi'nin cenaze törenidir.

"BEN O YÖNETİCİLERİN HİÇBİRİSİNE MİLLİYETÇİ DİYEMEM"

Benim milliyetçilik anlayışım vatanseverliktir. Eğer 21. yüzyılın Türkiye'si Londra'daki bir avuç tefeciye para dileniyorsa ben o yöneticilerin hiçbirisine milliyetçi diyemem. Başkasına el avuç alan emir alır. 18 yılda 187 milyar dolar faiz ödemişseniz hepimizin düşünmesi lazım.

"HANİ MİLLİYETÇİYDİK, YERLİYDİK?"

İhaleyi neden dolarla yapıyorsunuz? Hani milliyetçiydik, yerliydik? Yarın ihtilaf çıktı diyelim, dava nerede görülecek? Londra mahkemelerinde!

"ORDUNUN TANK PALET FABRİKASI KATAR ORDUSUNA VERİLDİ"

Değeri 20 milyar dolar Tank Palet fabrikasının. Fabrika ordunun. 20 milyar dolarlık ordunun Tank Palet fabrikası Katar ordusuna verildi. Kaç liraya verildi bilen var mı? 0 dolar. 1 dolar dahi almadılar.

"SADECE BEN Mİ KARŞI ÇIKACAĞIM?"

Ordunun hakkını hukukunu kim savunacak? Mustafa Kemal'in ordusunu kim savunacak? Tank Palet Fabrikasının Katar'a bedava verilmesin sadece ben mi karşı çıkacağım? Sizin de karşı çıkmanız lazım"