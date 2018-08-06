Kılıçdaroğlu, Hacettepe'ye Sevk Edilen CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nu Ziyaret Ediyor
Kılıçdaroğlu, Hacettepe'ye sevk edilen CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nu ziyaret ediyorANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, rahatsızlığı nedeniyle Ankara'ya sevk edilen CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde...
Kılıçdaroğlu, Hacettepe'ye sevk edilen CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nu ziyaret ediyor
ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, rahatsızlığı nedeniyle Ankara'ya sevk edilen CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde ziyaret ediyor.