Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,"Hedefleri şu, Türk lirası erisin, Dolar yükselsin, memleket fakirleşsin, bizim servetlerimiz pula insin ve biz her şeyi ihraç edelim. Dışarıdan dolar gelsin, dolardan cari fazla oluşturalım. Cari fazla ile biz bu durumu düzeltiriz. Akıl alacak şey değil." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin Tbmm Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefete yönelik eleştirilerini, "Ha bire bize kızıyor, ha bire bizim eleştirilerimize tahammül edemiyor." sözleriyle değerlendirdi.

Devlet yönetilirken liyakatin esas alınması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Sadece eleştirsem diyebilirler, 'Şu CHP de hep eleştiriyor, hiç öneri getirmedi.' Her eleştirinin arkasına mutlaka öneriyi de getirdim." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, ülkede iğneden ipliğe her şeye zam geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Öyle bir duruma geldi ki Türkiye, damat ayrılırken, 'At izi, it izine karıştı' demek zorunda kaldı. Damat, kayınpeder birisi oturmuş paranın başına, öbürü oturmuş saraya. 128 milyar doları iç ettiler. Hedefleri şu, Türk lirası erisin, dolar yükselsin, memleket fakirleşsin, bizim servetlerimiz pula insin ve biz her şeyi ihraç edelim. Dışarıdan dolar gelsin, dolardan cari fazla oluşturalım. Cari fazla ile biz bu durumu düzeltiriz. Akıl alacak şey değil. Dünyada böyle bir şey yok. Ekonomi biliminde paranın itibarını, değerini koruyacaksın. Bunun için sadece para politikası değil, maliye politikası var. Onunla da uğraşacaksın"

Kılıçdaroğlu, son 7 yılda milli gelirin dolar bazında sürekli düştüğünü dile getirerek, "İşsizliği rekor düzeye çıkardılar. Memlekette de kara paraya umut bağladılar. 'Baronların rüşvet paraları, uyuşturucu paraları Türkiye'ye nasıl gelir, biz buradan acaba köşeyi dönebilir miyiz?' O uyuşturucu baronu parasını Türkiye'ye getiriyor. Bir gün tutuyor, burada aklıyor sonra yurt dışına götürüyor. Bunlar da aracılık ediyor. Sadece uyuşturucu parası mı? Hayır. Ne kadar yasa dışı para varsa aynı yöntemlerle bu paraları aklıyorlar." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Biz ekonominin kitabını yazdık" sözlerini de eleştiren Kılıçdaroğlu, Zafer Havalimanı için dolar bazında 878 bin yolcu garantisi verildiğini ancak sayının beklenenden çok düşük olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, "Peki devletin Hazinesinden beşli çeteye giden para ne kadar? 4 milyon 650 bin Avro. Erdoğan'ın kitabında bu yazıyor." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştiren Kılıçdaroğlu, "MHP'lilere de sesleniyorum. Bakmayın yok şöyledir, yok böyledir. Ne kadar yolsuzluk varsa da ilk alkışlayan Sayın Devlet Bahçeli'dir. Siz hiçbir zaman MHP'nin esnaf, çiftçi, emekli dediğini duydunuz mu? Bir şey söylüyorlar; 'talimat geldi, el kaldıracağız; talimat geldi, el indireceğiz.' Bu ülkenin en köklü partilerinden MHP bu hale nasıl geldi, gerçekten üzülüyorum." ifadelerini kullandı.

"Tam bir finansal çöküş"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yazdığı kitabın finansal çöküşü getirdiğini savunan Kılıçdaroğlu, "Merkez Bankası eksi 35 milyar dolar. Tam bir finansal çöküş. Bir kişi her şeye egemen. O kadar komik ki Türk Hava Kurumu başkanı istifa dilekçisi vermiş, aylardır 'istifa ettim' diyor. İstifası kabul olmamış. Mahkemeye başvuruyor, 'Ben istifa ettim, imza atmıyorum.' 'Hayır, sen orada duracaksın kayyum olarak'. Şu düzene bakın Allah aşkına." şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, sosyal çöküşün de yaşandığını iddia ederek, "Ahlaki temellerimizde ciddi zedelenmeler var. Sabah akşam dinden, imandan bahseden bu iktidar en büyük ahlaki çöküşü getirdi bu ülkeye. Uyuşturucu bataklığı içerisinde şu anda. Baronlar el üstünde tutuluyor, baronlar serbest bırakılıyor. Sebebi ne? Baron siyaseti satın almışsa o baron hapiste kalmaz." sözlerini sarf etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "virane yerlerde uyuşturucu kullanılması halinde oranın yıkılması" yönündeki sözlerini anımsatan Kılıçdaroğlu, "Gücün yetiyorsa o baronlara neden sesin çıkmıyor? Onlara sesi çıkamaz." dedi.

Kültürel çöküşün de başladığını ileri süren Kılıçdaroğlu, "Rüşvet alanların burnundan getireceğiz. Bu ülkede uyuşturucu satan bütün baronları bu topraklardan sileceğiz. Gencecik, fidan gibi evlatlarımız özellikle fakir ailelerin çocukları uyuşturucuya alıştırılıyor. Erdoğan ve şürekasının sesi dahi çıkmıyor. Kendi genel merkezlerindeki tabloyu görüyorlar mı? Gencecik fidan gibi çocuklar o lüks araçların içerisinde, o kokain miydi neydi, pudra şekerini çekerken, acaba bunlar hiç düşünmediler mi nereye getirdik biz bu memleketi diye?" şeklinde konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal kimlikler üzerinden siyaset yapacaklarını vurgulayarak, apartman görevlisinin, manavın, esnafın, çiftinin sorunlarını çözeceklerini söyledi.

Antalya'da özel halk otobüsü bileşenlerinin kendisini davet ettiğini ve sorunlarını aktardığını belirten Kılıçdaroğlu, esnaf bakanlığı kuracaklarını kaydetti.

