Kılıçdaroğlu: CHP'de genel başkana mektup yazılmaz, randevu alınır (2)
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Kılıçdaroğlu: CHP'de genel başkana mektup yazılmaz, randevu alınır (2)

20.01.2021 17:38 | Son Güncelleme: 20.01.2021 17:42
Kılıçdaroğlu: CHP'de genel başkana mektup yazılmaz, randevu alınır (2)

SAKARYA'DA STK TEMSCİLCİLERİYLE GÖRÜŞTÜCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bir otelde partililerle bir araya gelerek yemek yedi.

SAKARYA'DA STK TEMSCİLCİLERİYLE GÖRÜŞTÜ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bir otelde partililerle bir araya gelerek yemek yedi. Kılıçdaroğlu, daha sonra Adapazarı ilçesinde bulunan bir otelde gerçekleştirilen programda 30 sivil toplum kuruluşu temsilcisiyle bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 2 saat süren toplantı sonrası herhangi bir açıklama yapmayan Kılıçdaroğlu, Düzce'de gerçekleştirilecek programa katılmak üzere kentten ayrıldı.


Kılıçdaroğlu: CHP'de genel başkana mektup yazılmaz, randevu alınır (2)
Kılıçdaroğlu: CHP'de genel başkana mektup yazılmaz, randevu alınır (2)
Kılıçdaroğlu: CHP'de genel başkana mektup yazılmaz, randevu alınır (2)
Kılıçdaroğlu: CHP'de genel başkana mektup yazılmaz, randevu alınır (2)
Kılıçdaroğlu: CHP'de genel başkana mektup yazılmaz, randevu alınır (2)
Kılıçdaroğlu: CHP'de genel başkana mektup yazılmaz, randevu alınır (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

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