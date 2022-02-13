Kılıçdaroğlu, Buca Metrosu'nun temelini atacak

GÜZELBAHÇE, İZMİR (İHA) - İzmir'de Buca Metrosu'nun temeli yarın atılıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı törene tüm İzmirlileri davet etti. Törene katılmak isteyenler için Karşıyaka, Bostanlı, Bayraklı, Konak, Gaziemir, Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe'den Buca'ya saat 15.00'te hareket edecek ekspres hatlar oluşturuldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent tarihinin en büyük yatırımı Buca Metrosu'nun temelini yarın atıyor. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir halkına seslenerek, "Güzel İzmir'imize sevgimizi göstereceğimiz, coşkumuzu ve gururumuzu paylaşacağımız, birlikte şarkılar söyleyeceğimiz törenimize hepinizi bekliyoruz" dedi. Karşıyaka, Bostanlı, Bayraklı, Konak, Gaziemir, Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe'den Buca'ya saat 15.00'te hareket edecek ekspres hatlar oluşturularak, vatandaşların alana gelmesi sağlanacak.

Buca Metrosu'nun temel atma töreni Şirinyer Pazaryeri'nin arkasındaki Şirinyer ESHOT Garajı'nda (Cemil Şeboy Caddesi) saat 17.00'de olacak. Törenin ardından sanatçı Zeynep Bastık konser verecek. Çamlıkule İstasyonu'nun bulunacağı alanda ise Buca Metrosu'nun kazısı başlayacak. Tören sırasında kazı görüntüleri eş zamanlı olarak ekrana yansıtılacak.

Törene katılmak isteyenler için ulaşım kolaylığı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, törene katılmak isteyenlere ulaşım kolaylığı sağlamak için ekspres hatlar oluşturdu. Otobüsler 15.00'te Karşıyaka (Karşıyaka İskele ve Bostanlı İskele), Bayraklı (Bayraklı İskele, Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal Caddesi Atatürk anıtı önü-Sevgi Yolu başlangıcı-Bornova Migros önü), Konak (Kemer Aktarma Merkezi ve Konak AKM önü-304 No'lu otobüs durağı), Gaziemir (Abdullah Arda Meydanı), Balçova (Fahrettin Altay tramvay durağı önü-Üçkuyular Meydanı), Narlıdere (Narlıdere AKM önü) ve Güzelbahçe'den (Güzelbahçe AKM önü) hareket edecek. Temel atma törenine katılmak isteyenler İZBAN'ı kullanarak da trafiğe takılmadan doğrudan tören alanına ulaşabilecek. Törenin yapılacağı alan Şirinyer İZBAN İstasyonu'nun yakınında yer alıyor.

12 milyar liralık dev yatırım

Buca Metrosu hatta çalışacak trenlerle 765 milyon euroya mal olacak ve yaklaşık 12 milyar liralık maliyetle tamamlanacak. 13,5 kilometrelik hatta sahip Buca Metrosu, İzmir Büyükşehir Belediyesinin kendi ekonomik gücüyle inşa edilecek. Buca Metrosu'nun 4 yıl içinde tamamlanması öngörülüyor. İzmir Hafif Raylı Sistemi'nin 5. aşamasını oluşturan hat, Üçyol İstasyonu-Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü-Çamlıkule arasında hizmet verecek. Hat, 11 istasyondan oluşacak. Üçyol ile başlayan hatta sırasıyla Zafertepe, Bozyaka, General Asım Gündüz, Şirinyer, Buca Belediyesi, Kasaplar, Hasanağa Bahçesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Koop ve Çamlıkule istasyonları yer alacak. Buca hattı, Fahrettin Altay-Bornova arasında çalışan ikinci aşama hattı ile Üçyol İstasyonu'nda, İZBAN hattı ile de Şirinyer İstasyonu'nda entegre olacak. Bu hat üzerindeki tren setleri sürücüsüz olarak hizmet verecek. - İZMİR