CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesinin etkinliğinde konuştu Açıklaması

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İnşallah Cumhuriyetin 100'üncü yılında güzel Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız, buna ahdettik. Bu kadim Cumhuriyeti büyüteceğiz. El birliği ile gönül birliği ile büyüteceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde düzenlediği "Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılına Yeni Adım" programına katıldı.

Programa halk oyunları gösterisi ile başladıklarını belirten Kılıçdaroğlu, Anadolu'nun 7 bölgesinden herkesi heyecanlandıran güzel oyunları izlediklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Aslında kadim Anadolu kültürünün ne kadar değerli olduğunu, ne kadar önemli olduğunu ve o kadim kültürün yaşaması için bize ne görevlerin düştüğünü oyunları seyrederken bir daha hatırladım. Beraber olmalıyız, birlikte olmalıyız. Birlikten güç doğacaksa gücümüzü göstermeliyiz. O zaman, küçük ayrıntılarda boğulmamalıyız birlikten güç doğarsa. Bundan en büyük yararı millet ve vatan görecektir. Bayrağımız özgürce dalgalanacaktır, demokrasi içinde her birimiz düşüncelerimizi özgürce ifade edeceğiz. Hiç kimsenin kimliğini, hiç kimsenin inancını, hiç kimsenin yaşam tarzını sorgulamayacağız. Herkesle kucaklaşacağız. Ayrıştırdılar, böldüler. Kin duymamızı sağlamak için çaba harcadılar ama inadına ayrışmayacağız, inadına bölünmeyeceğiz, inadına hiç kimseye kin duymayacağız. Mevlana'nın duygusunu, sevgisini, Hacı Bektaş'ın duygusunu, sevgisini bu topraklarda yeşertmeye ant içtik ant içiyoruz. Bunu yapacağız, beraber yapacağız, birlikte yapacağız."

Bir yola çıktıklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Bu yol, milleti aydınlığa, milleti umuda, milleti sevgiye götürme yoludur. Bu yolda hiç kimsenin kişisel bir beklentisi yoktur, olamaz da zaten. Biz beraber yola çıktığımız zaman. Birlikte mücadele ettiğimiz zaman, güven duygusunu pekiştirmiş olacağız." diye konuştu.

Güven duygusu kadar değerli bir şey olmadığının altını çizen Kılıçdaroğlu, bu değeri büyütmek zorunda olduklarını söyledi.

"Belediye başkanlarımızın aleyhine neler söylenmedi ki"

Belediye başkanlarının gerçekten de önemli çaba harcadıklarını belirten Kemal Kılıçdaroğlu, "Seçimlerden önce belediye başkanlarımızın aleyhine neler söylenmedi ki. 'Makbuzları teröristler toplayacakmış, yardımlar kesilecekmiş' ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Tam tersine yardımlar büyüdü." dedi.

Belediye başkanlarına, "Görev yaptığınız yerde bir tek çocuk bile yatağa aç girmeyecek." dediğini aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Herkesi kucaklayacaksınız ve ayrım yapmayacaksınız. 'Kreşler açacaksınız, yoksul mahallelerden başlayarak, fakir mahallelerden başlayarak.' dedim. Anneler sevgi içinde getirip çocuklarını oraya bırakabilmeli. Bu mücadeleyi yaptık. Bir belediye başkanımız ifade etti, 'Bütün engellemelere rağmen yapıyoruz biz bunları.' dedi. Bir de düşünün, Millet İttifakı'nın iktidarını düşünün. Hiçbir engellemenin olmadığı ve belediye başkanlarının da gücünü sonuna kadar halk için emeğini, alın terini halk için harcadığını düşünün. Çok daha güzel, çok daha mükemmel, çok daha huzurlu bir Türkiye'yi inşa etmez miyiz? Edeceğiz, Allah'ın izniyle edeceğiz, birlikte yapacağız, beraber yapacağız, güç birliği ile yapacağız. Ayrışmadan, bölünmeden, kavga etmeden yapacağız. Bizi kavga ettirmek isteyebilirler. Bir şeyler yapmak isteyebilirler. Onların bu konuda maharetleri de var ama bizim de aklımız var. Bizim vatan sevgimiz var. Bizim bayrak sevgimiz var. Bizim düşündüğümüz Türkiye'nin itibarı var. Sadece bölgesinde değil, bütün dünyada Türkiye'nin itibarı var. Biz bunu düşünerek yolumuza devam ediyoruz. İnşallah Cumhuriyetin 100'üncü yılında güzel Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız, buna ahdettik. Bu kadim Cumhuriyeti büyüteceğiz. El birliği ile gönül birliği ile büyüteceğiz."

Belediye başkanları için bir kez daha alkış isteyen Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının neleri yapmaları gerektiğini fiilen alanda uyguladıklarını söyledi.

"Bir de bütün Türkiye'de Millet İttifakı'nın iktidar olduğunu düşünün" diyen Kılıçdaroğlu, "İşsizlikle nasıl mücadele ettiğimizi düşünün, huzuru getirmek için nasıl mücadele ettiğimizi düşünün. Türkiye'de hiçbir ayrım yapmadan herkesi kucakladığımızı düşünün." dedi.

Salondakilerden barışın, huzurun egemen olduğu bir coğrafya düşünmelerini de isteyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Belediye başkanlarımız, yapacaklarımızın bugünkü öncüleridir ve belediye başkanlarımız, sadece CHP'nin değil, Millet İttifakı'nın belediye başkanlarıdır. Bunu da açıkça buradan ifade ediyorum. Onlar ayırım yapmıyorlar, herkesi kucaklıyorlar. Onlar, ellerinden gelen bütün çabayı gösteriyorlar. O nedenle belediye başkanlarımızı bir kez daha alkışlayın diye ifade ettim. Evet alkışı hak ediyorlar ve göreceksiniz inşallah sizlerin desteğiyle iktidar olduğumuzda göreceksiniz, hep birlikte, hep beraber Millet İttifakı'nı alkışlayacaksınız bunun günü yakındır. Bunu da bilmenizi isterim. Beraber birlikte onu da yapacağız. Küçük bir ayrıntı, belediye başkanlarımız yaptıkları her harcamanın hesabını veriyorlar. Millete hesap vermenin onurunu yaşıyorlar. Hesap vermek, millete hesap vermek. Topladığı verginin, aldığı paranın hesabını millete vermek. Bu onuru inşallah Millet İttifakı olarak biz de yaşayacağız. Sizlerin desteğiyle sizlerin gönlünden geçen engin destekle inşallah bunları birlikte yaşatacağız."

"Tarihi bir eşikteyiz"

Etkinliğe katılan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da bir tarihi eşikte olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Demokrasimizin belki de önümüzde en zor sınavıyla karşı karşıyayız. ya tarihi yürüyüşümüz içinde olgunlaşa olgunlaşa demokrasiyi genişleterek, derinleştirerek, çoğulcu bir anlayışla yarınlara taşıyacağız ya da bir keyfi yönetimin 84 milyona ödettiği bedellere lütfedildiği kadar, hakka hukuka razı olarak kötü günleri geçti zannederken, daha kötü günleri yaşayacağız. Bu noktada bugün burada bulunan ortak paydada bu iradenin oluşmasına en büyük katkıyı sağlayan başta CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'na bir kez daha müteşekkir olduğumu ifade etmek isterim. İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Akşener'in bu zorlu yürüyüşte çelikten iradesiyle beraber bu birliktelik şekillendi bugünlere kadar geldi."

İmamoğlu ve Yavaş da birer konuşma yaptı

Etkinliğe katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da hizmetlerinden dolayı Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a teşekkürlerini iletti.

İmamoğlu, "İnsan başkentinde, hem belediye başkanımız olarak Mansur Beyi, hem Yenimahalle'deki Fethi Beyi, bu güzel çalışmalarını duyduğunda kendisini daha güvencede ve sağlam bir zeminde hissediyor. Bu duyguyu yaşıyor" dedi.

İmamoğlu, şunları söyledi:

"Genel Başkanımızın gerçekten çok özel ve büyük çabasıyla ki Millet İttifakı'nın özellikle İYİ Partiyle beraber, son yerel seçimde ortaya koyduğu o büyük başarıyı artık diğer katılımlarla güçlenerek önümüzdeki dönemde büyük bir başarıyı elde etme yolculuğunun başlangıcını ortaya koydular. Biz de yerel yöneticiler olarak, her birimiz yaptığımız hizmetlerle bu yolculuğun başarıya kavuşmasındaki en büyük neferler olarak kendimizi görüyoruz."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da 2019 Yerel Seçimlerini anımsatarak, "Söz verdiğimiz gibi öncelikle kimseyi aç ve açıkta bırakmadan, çılgın proje adı altında çöp projeler yapmadan insana dokunan, insan sağlığını öne alan çalışmalarla kimseyi ayırmadan bugüne kadar hizmet verdik." dedi.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun "Kara kış paketi" açıklanmasına yönelik ifadesini anımsatan Yavaş, "Sayın Genel Başkanım gururla söylüyorum Ankara'da bu kış hiç kimse üşümedi." ifadesini kullandı.

Yavaş, ocak ayından itibaren 240 bin aileye düzenli şekilde et yardımı yapmaya başladıklarını da bildirdi.

"Bu yolun bir neferi olarak koşmaya söz veriyorum"

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da 13 yıllık görev süresince yaptığı hizmetlerden ve hedeflerinden bahsederek, şöyle konuştu:

"Bir kentin yöneticisi olabilir, o kentte belediye başkanı gibi önemli bir makamda oturuyor olabilirsin ancak sokağa çıktığında seni kimse kendi makamına yani evine, dükkanına çay içmeye davet etmiyorsa, kimse sana sarılmıyorsa, yüzüne gülmüyorsa oturduğun koltuğun da bir tabure kadar kıymeti yoktur. 13 yıldır Yenimahalle'de bu anlayışla görev yapıyorum. Biz Yenimahalle'de bir ideolojinin, sınıfın, camianın, rozetin değil herkesin belediyesi olmaya çalıştık. Yenimahalle'de 13 yıldır birliği, beraberliği, huzur ve mutluluğu sağladığımız gibi Millet İttifakı sayesinde bu iklimin, baharın tüm ülkemizde de ilk seçimde gerçekleşeceğine yürekten inanıyorum. Yoldaşın varsa yol yorucu olsa da güzeldir. Ben Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar olarak, bir baba, dede olarak, Atatürkçü bir yurtsever olarak bu yolun bir neferi olarak koşmaya söz veriyorum."

Konuşmaların ardından Kılıçdaroğlu ve protokol üyeleri, Batıkent Pir Sultan Abdal Cemevi ile Macunköy Merkez Camii Temel atma törenini gerçekleştirdi.

Bu arada CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, programdan ayrılırken bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6 muhalefet partisinin bir araya gelmesine dönük açıklamaları ve "Cumhurbaşkanı adayları yok" sözlerine ilişkin soruyu da yanıtladı. Kılıçdaroğlu, "Telaşlanmasın Erdoğan, bizi izlemeye devam etsin. Ama kendisine bir mesajım olmuştu elektrik zammındaki KDV'yi sıfırlasın hazirana kadar ve bizi izlemeye devam etsin. Görecek, geliyor gelmekte olan." dedi.