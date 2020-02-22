Kılıçdaroğlu, babası vefat eden AK Parti'li Akif Çağatay Kılıç'a başsağlığı diledi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, babası vefat eden AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç'ı telefonla arayarak başsağlığı diledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, babası vefat eden AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç'ı telefonla arayarak başsağlığı diledi.
CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, babası Sinan Kılıç'ın vefatı nedeniyle eski Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ile telefonda görüştü.
Kılıçdaroğlu, görüşmede Kılıç'a başsağlığı dileklerini iletti.