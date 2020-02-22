Kılıçdaroğlu, babası vefat eden AK Parti'li Akif Çağatay Kılıç'a başsağlığı diledi
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Kılıçdaroğlu, babası vefat eden AK Parti'li Akif Çağatay Kılıç'a başsağlığı diledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, babası vefat eden AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç'ı telefonla arayarak başsağlığı diledi.

22.02.2020 18:12 | Son Güncelleme: 22.02.2020 18:12
Kılıçdaroğlu, babası vefat eden AK Parti'li Akif Çağatay Kılıç'a başsağlığı diledi

CHP Genel Başkanı , babası vefat eden İstanbul Milletvekili 'ı telefonla arayarak başsağlığı diledi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, babası Sinan Kılıç'ın vefatı nedeniyle eski Gençlik ve Bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ile telefonda görüştü.

Kılıçdaroğlu, görüşmede Kılıç'a başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: AA
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