Kibyra Antik Kenti'nde sağlık tanrısı Asklepios heykelciği ve Serapis büstü bulundu
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Kibyra Antik Kenti'nde sağlık tanrısı Asklepios heykelciği ve Serapis büstü bulundu

06.01.2021 11:49 | Son Güncelleme: 06.01.2021 11:59
Kibyra Antik Kenti'nde sağlık tanrısı Asklepios heykelciği ve Serapis büstü bulundu

Kibyra Antik Kenti'nde sağlık tanrısı Asklepios heykelciği ve Serapis büstü bulundu BURDUR'un Gölhisar ilçesindeki Kibyra Antik Kenti'nde 2020 yılında yapılan kazı çalışmalarında Tanrı Asklepios'un (sağlık tanrısı) heykelciği ve Tanrı Serapis'in (Mısır kökenli tanrı) büstü bulundu.

Kibyra Antik Kenti'nde sağlık tanrısı Asklepios heykelciği ve Serapis büstü bulundu

 

BURDUR'un Gölhisar ilçesindeki Kibyra Antik Kenti'nde 2020 yılında yapılan kazı çalışmalarında Tanrı Asklepios'un (sağlık tanrısı) heykelciği ve Tanrı Serapis'in (Mısır kökenli tanrı) büstü bulundu.

Gölhisar'daki Kibyra Antik Kenti'nde kazı çalışmaları 31 Aralık 2020'de sona erdi. Kazı Başkanı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Şükrü Özüdoğru, Kibyra kazı çalışmalarının 2006 yılından bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izin ve desteği, Türk Tarih Kurumu'nun katkısı ile MAKÜ adına yürütüldüğünü söyledi. Özüdoğru, kazı çalışmalarına destek olan kişi ve kurumlara teşekkür etti.

'TANRI ASKLEPİOS'U BETİMLEYEN HEYKELCİK AYAĞA KALKTI'Kibyra'da 2020 yılı çalışmalarında bulunan Tanrı Asklepios'un heykelciği ve Tanrı Serapis'in büstünün keşfinin oldukça önemli olduğunu ve heyecan uyandırdığını anlatan Özüdoğru, "Asklepios heykelciği, Kibyra'da, Kaisarion (İmparator Kültü Tapınağı) yapısında yürütülen kazılarda bulundu. 38 santim yüksekliğindeki bu heykelcik, kazı çalışmaları sırasında bir yangın tabakasında altı parça halinde gün yüzüne çıkarıldı. Bu parçalar, uzman restoratörler tarafından dikkatli bir şekilde yapılan temizlik, konservasyon ve sağlamlaştırma işlemlerinin ardından bütünlendi ve Tanrı Asklepios'u betimleyen heykelcik ayağa kalktı. Heykelciğin Tanrı Asklepios'u betimlediği, asasına sarılmış yılan ve sağ elinde tuttuğu yumurtadan dolayı kesin olarak anlaşıldı. Özellikle yılan figürü, sağlık tanrısının hemen her heykelinde yanında bulunmaktadır" dedi.

'HEYKELCİK, MS 2'NCİ YÜZYILA TARİHLENMİŞTİR'Antik kaynak anlatımlarında ve Kibyra'da bulunan yazıtlar sayesinde Kibyra'nın tıp alanında oldukça ünlü bir kent olduğunun bilindiğini aktaran Doç. Dr. Özüdoğru, "Bulunan son heykelcik, konu hakkında bilinenleri pekiştirmiştir. Heykelcik, MS 2. yüzyıla tarihlenmiştir" diye konuştu.

'SERAPİS BÜSTÜ, EKSİKSİZ OLARAK TAMAMLANDI'

Kibyra'da 2019 yılında Roma Hamam Kompleksi'nde yürütülen kazılar sırasında mor damarlı Afyon mermerinden yapılan baş kısmı olmayan bir büst bulunduğunu ve eserin kazı evi deposunda koruma altına alındığını kaydeden Doç. Dr. Özüdoğru, "2020 kazı sezonunda ise yine Roma Hamam Kompleksi'nin aynı bölümünde yapılan kısa süreli temizlik ve kazı çalışmaları sırasında sakallı bir baş bulundu. Bu baş, 2019 yılında bulunan büst ile birleşti ve böylelikle Serapis büstü, eksiksiz olarak tamamlandı. Serapis, ışığın tanrısı gibi birçok özelliğe sahip Mısır kökenli bir tanrıdır" dedi.

Doç. Dr. Şükrü Özüdoğru, Burdur Arkeoloji Müzesi'ne teslim edilen Asklepios heykelciği ve Serapis büstünün önümüzdeki günlerde sergilenmeye başlanacağını da söyledi.

Kibyra Antik Kenti'nde sağlık tanrısı Asklepios heykelciği ve Serapis büstü bulundu
Kibyra Antik Kenti'nde sağlık tanrısı Asklepios heykelciği ve Serapis büstü bulundu
Kibyra Antik Kenti'nde sağlık tanrısı Asklepios heykelciği ve Serapis büstü bulundu
Kibyra Antik Kenti'nde sağlık tanrısı Asklepios heykelciği ve Serapis büstü bulundu
Kibyra Antik Kenti'nde sağlık tanrısı Asklepios heykelciği ve Serapis büstü bulundu
Kibyra Antik Kenti'nde sağlık tanrısı Asklepios heykelciği ve Serapis büstü bulundu
Kibyra Antik Kenti'nde sağlık tanrısı Asklepios heykelciği ve Serapis büstü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN

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