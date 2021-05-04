Kibrit kutusunda getirdi, 3 yıl terlik içerisinde büyüttü, şimdi evladı gibi seviyor
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Kibrit kutusunda getirdi, 3 yıl terlik içerisinde büyüttü, şimdi evladı gibi seviyor

Kibrit kutusunda getirdi, 3 yıl terlik içerisinde büyüttü, şimdi evladı gibi seviyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Zekiye Artut, 15 yıl önce çocukların elinden ölmesinde aldığı kaplumbağaya gözü gibi bakıyor.

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Zekiye Artut, 15 yıl önce çocukların elinden ölmesinde aldığı kaplumbağaya gözü gibi bakıyor. Artut'un sevgisi öyle büyük ki bahçesine ise kaplumbağanın yiyebileceği bitkiler ekiyor.

"Kargalar yedi diye düşündüm günlerce ağladım"

Bir zaman sonra özenle baktığı ve "Kaplum" adını verdiği kaplumbağasının kaybolmasına çok üzülen Artut, "Ben nereye gidersem peşimden gelir, benden hiç ayrılmaz. Küçükken bir gün bahçede olmadığını fark ettim. Toprağa girmiş bilmiyordum. Günlerce ağladım ve çok üzüldüm. Aradan bir ya da iki yıl geçmişti, bahçe işleri ile uğraşırken birde baktım yanıma gelmiş. O zaman nasıl sevindim anlatamam" ifadelerini kullandı.

Kaplumbağayı kibrit kutusunun içerisinde memleketi Suluova'ya getirdiğini ve 15 yıldır özenle baktığını belirten Artut, "Çocuklar onunla oynarlarken buldum. Bir yere bırakmaya kıyamadım. 'Ormana götür bırak' dediler ama bırakmak istemedim. 15 yıldır bakıyorum. Kaplumbağa çok yaşıyor diyorlar. Küçük bir bahçem var, yediriyorum içiyorum. Bahçeme ise onun yiyebileceği bitkiler ekiyorum" dedi.

Annesinin kaplumbağayı sobanın başında terlik içerisinde üç yıl baktığını söyleyen kızı Aynur Kara ise, "Bizler ailecek hayvanları çok seviyoruz. Bizlerin de hayvan sevgisi annemden geliyor, annem bu kaplumbağayı üç yıl terliğin içerisinde besledi. Annem nereye giderse peşinden gelir, kaybolduğunda da kargalar yedi diye günlerce üzüldü. Soğanların içerisinden çıkıp yanına gelince çok sevindi. Her kış geldiğinde toprağa gömülür ve mevsim boyunca toprakta kalır. Çıkınca da bir güzel yıkar bakımını annemle birlikte yaparız. Bahçemizde şuan iki tanede kirpimiz var. Onlar akşam çıkar, erkek kardeşim ise her gün düzenli olarak beslediği 15 köpeği var. Hayranları özellikle sokak hayvanlarını severim koruyalım" şeklinde konuştu. - AMASYA

Kibrit kutusunda getirdi, 3 yıl terlik içerisinde büyüttü, şimdi evladı gibi seviyor
Kibrit kutusunda getirdi, 3 yıl terlik içerisinde büyüttü, şimdi evladı gibi seviyor
Kibrit kutusunda getirdi, 3 yıl terlik içerisinde büyüttü, şimdi evladı gibi seviyor
Kibrit kutusunda getirdi, 3 yıl terlik içerisinde büyüttü, şimdi evladı gibi seviyor
Kibrit kutusunda getirdi, 3 yıl terlik içerisinde büyüttü, şimdi evladı gibi seviyor
Kibrit kutusunda getirdi, 3 yıl terlik içerisinde büyüttü, şimdi evladı gibi seviyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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