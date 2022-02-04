Kıbrıs Zafere Doğru son bölüm izle! TRT 1 Kıbrıs Zafere Doğru 24. bölüm full HD izle! Kıbrıs Zafere Doğru 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı her akşam büyük beğeni toplayan Kıbrıs Zafere Doğru dizisi 24. bölümü yayınlandı. TRT 1 Kıbrıs Zafere Doğru 24. bölüm izleyemeyenler Kıbrıs Zafere Doğru son bölüm izle! TRT 1 Kıbrıs Zafere Doğru 24. bölüm izle! Kıbrıs Zafere Doğru son bölüm full HD izle! araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölümde neler olacak haberimizde...

KIBRIS ZAFERE DOĞRU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Kıbrıs Zafere Doğru"nun konusu; Rauf Denktaş, Makaryos tarafından adadan sürgün edilmiş, Kıbrıs'a alınmamaktadır. Denktaş, yanında TMT'nin efsane bayraktarı, komutan Ali Rıza Vuruşkan ile birlikte gizlice deniz yoluyla adaya girer. Diğer tarafta ailesine kavuşmuş olan Kemal Dereli, artık tam anlamıyla mücahit olmaya hazırdır. Gizemli bir törenle TMT yemini eden Kemal ve Derviş, Ankaralı ile gizli görevlerine başlar. Nişanlısı Ayşe'nin Kıbrıs'a geldiğinden habersiz Ankaralı, Mücahit Kemal ve yeni mücahitlerden oluşan ekip ayrılmaz bir operasyon takımıdır. Tarihe geçen bir direniş gösteren bu 713 kişilik mücahit topluluğu, kendilerini dört taraftan sarmış 15 bin düşmana karşı savaşacak, bir direniş destanı yazacaktır. Onlara katılıp son darbeyi indirecek olan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel ise Türkiye'den gelen 64 savaş jeti ile Rum tarafını bombardımana tutup Türkiye'nin ilk hava şehidi olarak yürekleri dağlayan bir ölümle tarihe kahraman olarak geçecektir.

KIBRIS ZAFERE DOĞRU SON BÖLÜM İZLE!

KIBRIS ZAFERE DOĞRU 24. BÖLÜM İZLE!

KIBRIS ZAFERE DOĞRU NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Kıbrıs Zafere Doğru dizisi her Cuma 20.00'de TRT 1'de.

KIBRIS ZAFERE DOĞRU KONUSU NE?

"Kıbrıs Zafere Doğru"nun konusu; Rauf Denktaş, Makaryos tarafından adadan sürgün edilmiş, Kıbrıs'a alınmamaktadır. Denktaş, yanında TMT'nin efsane bayraktarı, komutan Ali Rıza Vuruşkan ile birlikte gizlice deniz yoluyla adaya girer. Diğer tarafta ailesine kavuşmuş olan Kemal Dereli, artık tam anlamıyla mücahit olmaya hazırdır. Gizemli bir törenle TMT yemini eden Kemal ve Derviş, Ankaralı ile gizli görevlerine başlar. Nişanlısı Ayşe'nin Kıbrıs'a geldiğinden haber siz Ankaralı, Mücahit Kemal ve yeni mücahitlerden oluşan ekip ayrılmaz bir operasyon takımıdır. Tarihe geçen bir direniş gösteren bu 713 kişilik mücahit topluluğu, kendilerini dört taraftan sarmış 15 bin düşmana karşı savaşacak, bir direniş destanı yazacaktır. Onlara katılıp son darbeyi indirecek olan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel ise Türkiye'den gelen 64 savaş jeti ile Rum tarafını bombardımana tutup Türkiye'nin ilk hava şehidi olarak yürekleri dağlayan bir ölümle tarihe kahraman olarak geçecektir.

KIBRIS ZAFERE DOĞRU OYUNCULARI KİMLER?

Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde Ahmet Kural, Pelin Karahan, Serkan Çayoğlu, Gülper Özdemir, Tayanç Ayaydın, Devrim Saltoğlu isimleri yer almaktadır.

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