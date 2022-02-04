Kıbrıs Zafere Doğru final mi? TRT 1 Kıbrıs Zafere Doğru neden bitiyor, neden final veriyor?

Kıbrıs Zafere Doğru final mi sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Başrollerinde Pelin Karahan, Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu ve Tayanç Ayaydın'ın başrollerinde yer aldığı Kıbrıs Zafere Doğru'da bugün yayınlanacak bölümün ardından Kıbrıs Zafere Doğru finali ne zaman? Dizi ne zaman bitecek? sorularına yanıt aranıyor.

KIBRIS ZAFERE DOĞRU FİNAL Mİ?

Kıbrıs Zafere Doğru dizisi, planlandığı gibi iki sezonun sonunda 4 Şubat'ta görkemli bir finalle ekranlara veda ediyor.

TRT ekranlarından yayımlanan, Kıbrıs'ta çekilen ilk dizi olma özelliği taşıyan ve Kıbrıs Türk halkının mücadelesini konu alan Kıbrıs Zafere Doğru dizisi, son bölümüyle cuma akşamı izleyiciyle buluşacak.

Dizinin final bölümünde, 20 Temmuz 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'nın ilk bölümünün ardından Cenevre'de görüşmeler devam ederken, Türk askeri çıkartmanın ikinci bölümü için hazırlanıyor.

Binlerce Mehmetçik, görüşmeler neticesiz kalınca "Ayşe tatile çıktı" parolasıyla Ada'ya yayılır ve büyük bir zafer kazanılır.

Oyuncular, setteki son çekim gününde diziye ilişkin duygularını paylaştı.

"Kemal" karakterini canlandıran oyuncu Ahmet Kural, çalışmalarının dizi önemli bir tarihi canlandırdığı için yoğun geçtiğini kaydederek, yüksek prodüksiyonlu bir iş olmasına rağmen tecrübeli ekip ve TRT'nin desteği sayesinde rahat bir çalışma ortamı olduğunu söyledi.

Kural, "Elimizden geldiğince senaryoya yazılanı, tarihimize ışık tutmaya ve oynamaya çalıştık. Prodüksiyon açısından çok zor bir işti. Hepsinin üstesinden gelindi, bize kalan da oynamak oldu. Burada Kıbrıs Türkü'nün bağımsızlık mücadelesini yansıtırken, oyuncu olarak bunun içerisinde var olmak bizim için gurur vericiydi. Her iş gibi bitmesi bizi üzüyor ancak elimizden geldiğince anlatmaya çalıştık." dedi.

Dizide zulüm görmüş ve "Kemal" isimli bir Kıbrıs Türkü'nü canlandırdığını belirten Kural, bu karakteri oynadığı ve yansıttığı için çok teşekkür aldığını ifade etti.

Kural, "Bu sadece bir dizi değildi benim için, gerçekten burada tarihi bir görev vardı. Kıbrıs Türkü'nün bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini gösterirken, bunun bir parçası olmak benim için gurur vericiydi. Misyonumuzu tamamladık, gidiyoruz artık. İzleyen ve değer veren herkese teşekkür ederiz. Kıbrıs mücadelesine gönül veren herkese çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

"Bereli" karakterini canlandıran Serkan Çayoğlu ise "Sorumluluklarımızın farkındaydık. Yaşanmış bir tarih, çok önemli sahneler çektik. Yapımcıların da kanalın da emeği büyük, biz de elimizden geleni yaptık. Umarım seyircimiz de beğenmiştir." dedi.

Çayoğlu, bir yılın ardından KKTC'den gidecekleri için üzgün olduklarını ve burada çok güzel bir arkadaş ortamı oluşturduklarını kaydetti.

Dizide canlandırdığı Bereli karakteri ve bu rolle ilgili geri dönüşlere değinen Çayoğlu, "Benim burada avantajım, Bereli'nin gerçek bir kahraman olmasıydı. Bereli gibi, belki beresi olmayan, kaç tane kahraman geldi Türkiye'den. Ben de elimden geldiğince yansıtmaya çalıştım. Genel olarak tepkiler çok iyiydi, KKTC halkı çok iyi karşıladı bizi burada. Dizi için 'iyi ki' diyorum sadece." diye konuştu.

KIBRIS ZAFERE DOĞRU DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yıl 1974… Yunanistan cuntası, kendileriyle ters düşen Makaryos'a, Nikos Sampson eliyle bir darbe düzenler. Ankara, bu haberi alır almaz duruma el koyar. Başbakan Ecevit ve yardımcısı hükümet ortağı Erbakan, acil bir şekilde müdahale kararı alır. Ecevit, diğer garantör ülke İngiltere'yle birlikte müdahalede bulunmak üzere Londra yolunu tutarken genelkurmay askeri müdahale için hazırlıklara başlar. Makaryos ise İngilizler tarafından Malta'ya kaçırılır. Rum kesiminde Makaryos ve Sampson yanlıları arasında iç savaş çıkmıştır. Yedi yıldır farklı yerlerde görev yapmakta olan Zifir Petek, Ankaralı ve Kemal'e iletilen askeri müdahale ihtimali ile tekrar bir araya gelmek üzere Lefkoşa'ya çağrılır. Ecevit, Londra'dan istediğini alamadan dönünce müdahalenin zaruri olduğu konusunda anlaşılır ve Amarika'nın tüm ısrarlarına rağmen çıkartma gerçekleştirilir. Mücahitlerimiz ise uçaklardan atılan paraşütçü mehmetçiği karşılamak ve onların salimen inip diğer birliklerle kayıpsız buluşmalarına yardım etmek üzere saha temizliği yağmaktadır. 11 yıldır beklenen gün gelir ve Mehmetçik adaya çıkar.

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