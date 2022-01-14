Kıbrıs Zafere Doğru 21. bölüm full HD izle! 14 Ocak Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölüm izle! Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölüm bugün ekranlara geliyor. Dizinin başlamasıyla birlikte seyirciler Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölüm full HD izleme bölümü yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Kıbrıs Zafere Doğru 21. bölüm full HD izle! 14 Ocak Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölüm izle! Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölümde neler olacak? Kıbrıs Zafere Doğru 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte bilgiler...
Kıbrıs: Zafere Doğru (eski adıyla Bir Zamanlar Kıbrıs), TMC Film yapımı olup ilk bölümü 1 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan, tarihi dönem draması türündeki Türk televizyon dizisidir. Kıbrıs Zafere Doğru 21. bölüm full HD izle! 14 Ocak Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölüm izle! Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kıbrıs Zafere Doğru her Cuma günü saat 20:00 'da TRT 1'de yayınlanıyor.
KIBRIS ZAFERE DOĞRU CANLI İZLE!
Ankaralı ameliyata girmek yerine Samson ve Apollon'a teslim olup Sandy'i kurtarma kararı verir. Takasın gerçekleşeceği yerde Kemal ve Zifir'in meseleyi çözecek bir planı vardır. Rauf ise hızlıca kurulan bir mahkeme sonrası 15 yıl hapis cezası ile karşı karşıya gelir. Tüm bunlar yaşanırken Ada, ikinci Erenköy olarak anılan Boğaziçi kuşatması ile mücadele etmektedir. Savaş tekrar başlamıştır.
KIBRIS ZAFERE DOĞRU 21. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
KIBRIS ZAFERE DOĞRU FULL HD BÖLÜMLERİ İZLE!
"Kıbrıs Zafere Doğru"nun konusu; Rauf Denktaş, Makaryos tarafından adadan sürgün edilmiş, Kıbrıs'a alınmamaktadır. Denktaş, yanında TMT'nin efsane bayraktarı, komutan Ali Rıza Vuruşkan ile birlikte gizlice deniz yoluyla adaya girer. Diğer tarafta ailesine kavuşmuş olan Kemal Dereli, artık tam anlamıyla mücahit olmaya hazırdır. Gizemli bir törenle TMT yemini eden Kemal ve Derviş, Ankaralı ile gizli görevlerine başlar. Nişanlısı Ayşe'nin Kıbrıs'a geldiğinden habersiz Ankaralı, Mücahit Kemal ve yeni mücahitlerden oluşan ekip ayrılmaz bir operasyon takımıdır. Tarihe geçen bir direniş gösteren bu 713 kişilik mücahit topluluğu, kendilerini dört taraftan sarmış 15 bin düşmana karşı savaşacak, bir direniş destanı yazacaktır. Onlara katılıp son darbeyi indirecek olan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel ise Türkiye'den gelen 64 savaş jeti ile Rum tarafını bombardımana tutup Türkiye'nin ilk hava şehidi olarak yürekleri dağlayan bir ölümle tarihe kahraman olarak geçecektir.
Ahmet Kural : Kemal Dereli
Serkan Çayoğlu : Bereli/Ankaralı
Pelin Karahan : İnci Dereli
Gülper Özdemir : Doktor Ayşe İnan
Devrim Saltoğlu : Rauf Denktaş
Tayanç Ayaydın : Nikos Sampson
Hasan Küçükçetin : Derviş
Miray Akay : Pembe Dereli
Deniz Baytaş : Sıtkiye Dereli
Ahmet Mark Somers : Salahi Dereli
Ömer Turan : Bekir
Nebil Sayın : Yeoryos Grivas
Emre Törün : III. Makarios
Hakan Güner : Dr. Fazıl Küçük
Ahmet Çavuş
Bade Arazlı : Mine Dereli
Sümeyra Koç : Sandy
Rüzgar Irmakoğlu : Müge Dereli
Umut Avcı : Şöför Hamit
Demir Karahan : Efsane
Kemal Uçar : Cengiz Topel
Ömer Turan : Mucahit Bekir
İbrahim Yildiz : Çoban Sefer
Mehmet Aykaç : Erdil
Tekin Temel : Ali Riza Vuruşkan
Metin Büktel : Gazeteci Sami Coşar
Musab Ekici : Kurtcebe
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