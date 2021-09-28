Kıbrıs'ta iki devletli çözüme yanaşmayan Anastasiadis'e Tatar'dan ders gibi yanıt: 60 yıllık devletten vazgeçecek değiliz - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kıbrıs'ta iki devletli çözüme yanaşmayan Anastasiadis'e Tatar'dan ders gibi yanıt: 60 yıllık devletten vazgeçecek değiliz

AA - Haberler | Güncel

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile üçlü görüşme öncesi Kıbrıs'ta iki devletli çözüme ''açık olmadıklarını'' söyledi. Anastasiadis'in bu sözlerine yanıt veren Tatar, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 60 yıldır vardır, bu saatten sonra kimse 60 yıllık devletinden vazgeçmez" dedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ( Kktc ) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile üçlü görüşme öncesi BM Genel Merkezi'ne giriş yaparken gazetecilerin sorusunu yanıtladı.

"İKİ TOPLUMLU BİR FEDERASYONA AÇIĞIM"

''Kıbrıs'ta iki devletli çözüme açık mısınız?'' sorusu üzerine Anastasiadis, "Hayır. Ben iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyona açığım." yanıtını verdi.

Kıbrıs'ta iki devletli çözüme yanaşmayan Anastasiadis'e Tatar'dan ders gibi yanıt: 60 yıllık devletten vazgeçecek değilizNikos Anastasiadis

TATAR: BU SAATTEN SONRA KİMSE DEVLETİNDEN VAZGEÇMEZ

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise, BM Genel Merkezi'ne giriş yaparken, Rum liderin iki devletli çözümü reddeden açıklamasının sorulması üzerine, şunları söyledi:

''Bizim zaten devletimiz 60 yıldır var, iki devlet zaten Kıbrıs'ta ve Kıbrıs'ın gerçekleri. 60 yıldır Kıbrıs'ta iki devlet var, Kıbrıs'ın kuzeyindeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti Devletidir, 60 yıldır vardır, bu saatten sonra kimse 60 yıllık devletinden vazgeçmez.''

Kıbrıs'ta iki devletli çözüme yanaşmayan Anastasiadis'e Tatar'dan ders gibi yanıt: 60 yıllık devletten vazgeçecek değilizErsin Tatar

Kıbrıs'ta iki devletli çözüme yanaşmayan Anastasiadis'e Tatar'dan ders gibi yanıt: 60 yıllık devletten vazgeçecek değiliz
AA - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: 'Egemen eşitliğimiz ve uluslararası eşit statümüz kabul görürse resmi görüşmelere başlarız.'

Son dakika haberi! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: "Egemen eşitliğimiz ve uluslararası eşit statümüz kabul görürse resmi görüşmelere başlarız."

 Son dakika haber! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 'Şu an yapmamız gereken Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak ve ileriye dönük yolları görüşmek için her fırsatı...

Son dakika haber! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Şu an yapmamız gereken Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak ve ileriye dönük yolları görüşmek için her fırsatı...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Joe Biden Meral Akşener Muharrem İnce
Magazin Yiğit Marcus Aral Gülşen Oğuzhan Koç
Spor Stefan Kuntz Adnan Menderes Abdullah Avcı Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Hulusi Akar Adnan Menderes
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kıbrıs'ta iki devletli çözüme yanaşmayan Anastasiadis'e Tatar'dan ders gibi yanıt: 60 yıllık devletten vazgeçecek değiliz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 00:51:22. #1.11#