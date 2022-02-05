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Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı, Erdi Kuru - Yerel
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Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir Tekirdağ Şehir Hastanesinde tedavi gören Kıbrıs gazisi Muzaffer Yaşlı 69 yaşında hayatını kaybetti.

TEKİRDAĞ (İHA) - Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

TEKİRDAĞ - Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir Tekirdağ Şehir Hastanesinde tedavi gören Kıbrıs gazisi Muzaffer Yaşlı 69 yaşında hayatını kaybetti. Kıbrıs Gazisi Yaşlı memleketi Malkara'da toprağa verildi.

69 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Muzaffer Yaşlı'nın Türk Bayrağı'na sarılı naaşı, memleketi Malkara Doğanköy Mahallesi'ne getirildi. Doğanköy Mahallesi'nde Kıbrıs Gazisi Yaşlı için askeri cenaze töreni düzenlendi.

Sevenleri ve yakınları Kıbrıs Gazisi Muzaffer Yaşlı için Doğanköy Mahallesi'nde bir araya geldi. Düzenlenen cenaze töreninde silah arkadaşları Kıbrıs Gazisi Yaşlı'yı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı / Erdi Kuru - Yerel

Tekirdağ, Cenaze, Kıbrıs, Yerel, Haber

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