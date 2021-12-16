Çanakkale'de vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Çanakkale'de vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Çanakkale'de vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
AA / Doğan Zelova - Haberler | Güncel

Çanakkale'de vefat eden Kıbrıs gazisi Mustafa Doğruok (68) toprağa verildi.

Çanakkale'de vefat eden Kıbrıs gazisi Mustafa Doğruok (68) toprağa verildi.

Gelibolu ilçesinde yaşayan Doğruok evinde fenalaşarak hayatını kaybetti. Gazi Doğruok'un naaşı, Gazi Süleyman Paşa Camisinde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.

Cenazeye, Doğruok'un ailesi, yakınları ile Çanakkale Valisi İhlami Aktaş, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, İlçe Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Cem Gökdemir, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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AA / Doğan Zelova - Son Dakika Haberleri

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