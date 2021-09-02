Kibariye'nin eşi kimdir? Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kibariye'nin kaç çocuğu var?

TV8'de Paylaş Benimle programına konuk olan Kibariye'nin eşi kimdir merak edildi. Peki, Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kibariye'nin kaç çocuğu var? İşte Ali Küçükbalçık hakkında bilgiler...

Kibariye'nin eşi kimdir merak ediliyor. Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kibariye kaç yaşında? Kibariye'nin eşi kaç yaşında, doğum tarihi nedir?

KİBARİYE'NİN EŞİ KİMDİR?

Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık'tır.

ALİ KÜÇÜKBALÇIK KİMDİR?

Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık, 1981 yılında dünyaya geldi. Aslen İzmirli olan Ali Küçükbalçık 1999 senesinde Kibariye ile evlendi. Çiftin Birgül Küçükbalçık isminde bir kızları var. Ali Küçükbalçık iş adamıdır. Ali Küçükbalçık, Turizm şirketi sahibi ve döner marka sahibidir. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

KİBARİYE KİMDİR?

Bahriye Tokmak ya da bilinen adıyla Kibariye (d. 10 Ağustos 1960, Manisa), Türk Arabesk-pop müzik şarkıcısı.

KİBARİYE BİYOGRAFİSİ

İlk yıllar:

Asıl adı Bahriye Tokmak olan Kibariye, 10 Ağustos 1960 yılında Çingene kökenli Doğan ve Makbule Tokmak çiftinin ilk çocuğu olarak Manisa'nın Akhisar ilçesi Kapaklı köyünde doğdu. Kibariye doğduğunda annesi ile babası henüz evlenmemiş ve bu nedenle nüfus kayıtlarına doğum tarihi daha sonra 1959 olarak geçti. 1981'de kayıtlardaki doğum tarihinin düzeltilmesi için mahkemeye başvurdu ve 1960 olarak değiştirildi. Ailede daha sonra 8 kardeşi oldu. Ailesi pamuk ve tütün toplayıcılığı ile geçinmekteydi. Ailesinin geçim sıkıntısı nedeniyle hiç okula gitmedi. İlk olarak Akhisar'da bir gazinoda sahne aldı. Kısa süre sonra aynı gazinoda çalışan bir arkadaşının aracı olmasıyla 1974'te İzmir'deki bir pavyona sahne almak için gitti. Ancak pavyon sahipleri Kibariye'nin sesini dinlemeden, fiziğine bakarak Kibariye'yi işe almadı. İki yıl sonra 1974'te yine aynı "Çağlayan Saz"a gitti ve bu kez pavyon sahibiyle anlaşarak sahne aldı ve 150 lira aldı.

Müzik kariyeri:

1980'lerde İzmir sahnelerinde çalışan Kibariye, o yıllarda İzmir Fuarı'na gelen tüm sanatçıların dikkatini çekti. Bunlar arasında Muzaffer Özpınar da vardı. Ünlü bestekâr, sanatçıyı o zamanlar İstanbul'da Stardust gazinosunu çalıştıran Turgut Akyüz'e anlatır ve merhum Turgut Akyüz Kibariye'yi dinlemek ister. İzmir'den İstanbul'a gelen Kibariye'nin kaderi de böylece değişmeye başlamış olur. Gazinocu Turgut Akyüz tarafından çok beğenilen Kibariye Stardust gazinosunda sahne almaya başladı.

Kibariye çok kısa sürede gerek sesi, gerekse yorum her şeyden önemlisi de doğallığıyla tüm medyanın dikkatini çekti. Böylece bir teklif yılbaşı gecesi (1981) TRT Televizyonundan gelir. Kibariye'nin yaşamını birdenbire değiştiren yeni hayat başlamış oldu. 1982'de ilk kez bir sinema filminde rol aldı. Kibariye Kim Bilir adlı parça ile çıkış yakalar ve 1981'den 1990'lara 21 albüm yaptı. Halkın Kibariye'ye gösterdiği yoğun ilgi çeşitli gazinolarda gece kulüplerinde Anadolu ve Avrupa turnelerinde çalışması sağlamış oldu. Bu çıkış Özel TV kanallarının da ilgisini çekti. İlk show programı "Darısı Başınıza" isimli evlendirmeyi konu alan eğlence programı ile Kanal 6 ile başladı daha sonra "Eğlen Coş İşte Kiboş" ismi ile atv'de devam etti. Star TV'de "Kibariye Show" ile ve son olarak TGRT'de yapılan program ile sona ererdi. Ardından 2011 yılı Ekim ayında Kanaltürk'te Kibariye isimli programa başladı. Kibariye'nin bugüne kadar çalışmış olduğu şirketler Süper Atlas Plak-SembolPlak, Bayşu Müzik, Makro Müzik-Banko ve Prestij Müzik'tir. 3 Ocak 2017 itibarı ile Fox TV'de "Ben Söylerim" adlı ses yarışmasında Serdar Ortaç ile birlikte jüri üyeliği yapmıştır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Son olarak da atv'de yayınlanan Oryantal Star yarışmasında jürilik yapmıştır. 2016 yılında 85. İZMİR Enternasyonal Fuarı'nda Tepecik Filarmoni Orkestrası ile birlikte konser veren Kibariye, İstanbul Maçka'da gazino günlerini yaşatmak için düzenlenen Küçükçiftlik Park'ta ki Yeni Bi' Fest'te Kenan Doğulu ile birlikte sahne almıştır.

Kişisel yaşamı:

21 Aralık 1979'da annesini karşı çıkmasına rağmen taksi şoförü Tunay Ürek ile evlendi. Çift 1996 yılında boşandı. Ürek, boşanmadan önce Kibariye'nin banka hesaplarındaki parayı da kendi hesabına geçirdi. 1999 yılında İkinci evliliğini Ali Küçükbalçık ile yapan Kibariye'nin bu evliliğinden Birgül adlı bir kızı vardır.