KGK'nın '10 Ocak Resepsiyonu'na ziyaretçi akını

11.01.2020 15:37 | Son Güncelleme: 11.01.2020 15:42

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK), 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Ankara'da bulunan genel merkezinde bir resepsiyon düzenledi.



Çankaya'da bulunan KGK Genel Merkez binasında 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle düzenlenen resepsiyona çok sayıda çalışan gazetecinin yanı sıra, STK başkan ve temsilcileri ile siyasiler ve bürokratlar da katılım sağladı. Konuklara KGK Onursal Genel Başkanı Yavuz Donat, KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ile KGK Genel Başkan Vekili Osman Altınışık eşlik etti.



Saat 10.00'da başlayan resepsiyona ilk olarak Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici geldi. Destici uzun süre Donat, Dim, Altınışık ve gazetecilerle sohbet ettikten sonra basın toplantısı yaptı. Daha sonra Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adına Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve İYİ Parti Genel Sekreter Yardımcısı Uğurhan Tiryaki de resepsiyona katıldı.



Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Başkanı Veli Sarıtoprak ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Murat Akca da KGK resepsiyonuna geldi. Avrupa Gazeteciler Derneği Başkanı Adnan Fişenk ve üyeleri Mustafa Karpınar, TRT emekçisi Yüksel Değercan, Emre Aygen, Çay TV temsilcisi İbrahim Eksilmez ve Esra Erdoğan da meslektaşlarını yalnız bırakmadılar. Resepsiyona Kültür ve Turizm eski Bakan Yardımcısı Abdurrahman Arıcı, Cumhurbaşkanı Danışmanı Hayri Çavuşoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) eski Başkanı Kuddusi Müftüoğlu ile Avukat Övünç Özkan ve radyo yayıncısı Adnan Yüce de katıldı. Ayrıca, Ankara Karadeniz Kültür Sanat ve Turizmini Geliştirme ve Yaşatma Derneği Genel Başkanı İsmail Sargın ile derneğin yönetiminde yer alan Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı İrfan Yazıcıoğlu, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, Ankara Özel Beyazpınar Hastanesi sahibi Dr. İmdat Beyazpınar, Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli Onur Gümüşler, Enerji Bakanlığı Başmüfettişi Muzaffer Kocaman, Tarım Bakanlığı Daire Başkanı Mertkan Erdemli, Halk Bank Genel Müdür Yardımcısı Ömer Armutlu, İnşaat Mühendisi Kerim Eyüboğlu, iş adamı Recep Gümüşler, emlak uzmanı İsmail Karadeniz, mahalli sanatçı Yaşar Eskivar ve Saffet Çapoğlu da KGK resepsiyonunu ziyaret eden isimler arasında yer aldı.



Konuklar, KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ve yönetim kurulu üyeleri tarafından çeşitli ikramlarla ağırlandılar. Resepsiyonun ardından KGK Genel Başkanı Dim, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle BBP Genel Başkanı Destici ile birlikte KGK medya merkezinde bir basın açıklaması yaptı. - ANKARA

Kaynak: İHA