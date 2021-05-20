KGC yönetimi "Veli Altınkaya Basın Müzesi"nde incelemelerde bulundu

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Yönetim Kurulu üyeleri, kuruluş aşamasındaki "KGC Veli Altınkaya Basın Müzesi"ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Yönetim Kurulu üyeleri, kuruluş aşamasındaki "KGC Veli Altınkaya Basın Müzesi"ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Cemiyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, müze koordinatörü Selma Kara çalışmalarla ilgili yönetime bilgiler verdi.

KGC Başkanı Metin Kösedağ ise müzeye "KGC Veli Altınkaya Basın Müzesi" isminin verileceğini belirtti.

Önceki yıl ERÜ İletişim Fakültesi iş birliğinde çalışmaları başlayan müzenin açılışının, Kayseri'deki ilk Türk gazetesi Erciyes'in yayın hayatına başladığı 29 Ağustos'tayapılacağını belirten Kösedağ, şöyle devam etti:

"Kayseri'de bir basın müzesinin kurulması fikri, aramızdan ayrılan Veli Abi'mize aitti. Bu müze için çok çaba gösterdi. Ancak yaşamı, müzenin açılışını görmeye el vermedi. Bu nedenle yönetim kurulu olarak onun fikri ve çabasıyla başlayan bu müzeye, kendi adının verilmesini kararlaştırdık. Müzemizi ziyaret eden misafirlerimiz hem Kayseri basın tarihine dair hem de ülke tarihine dair bilgiler edinebilecekler. Oldukça modern dizayn edilecek müzemizden, sıkılmadan ve hatta eğlenerek ayrılacaklar. Ekibimiz çalışmalarını sürdürüyor, 29 Ağustos'ta yine pandemiden dolayı herhangi bir engelle karşılaşmazsak, açılışımızı yapmış olacağız."

Açıklamada, müze çalışmaları ile ilgili şunlar kaydedildi:

"Müzede teşhir edilmek üzere bazı meslektaşlarımızdan fotoğraf makinesi, daktilo gibi eşyalar ile vefat eden gazeteci büyüklerimizin ailelerinden de kişisel eşyaları istendi, bu konuda da önemli ölçüde arşive ulaşıldı. Bu noktada müzeye katkı sunmak isteyen meslektaşlarımızın eşyaları, bağışların kendi adlarına olduğu belirtilmek suretiyle müzede sergilenecektir. Kayseri Lisesi arkasında bulunan Kayseri Evleri dahilindeki müzemizin binası bilindiği üzere Veli Altınkaya'nın sağlığındaki girişimleriyle Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç tarafından, cemiyetimize teslim edildi. Müzenin adı Veli Altınkaya'nın da sağlığında belirttiği gibi 'Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi' olarak kararlaştırılmıştı. Ancak bu çalışmanın Veli Altınkaya marifetiyle başlaması, sürdürülmesi ve bugünlere gelmesi ancak kendisinin bu süreçte vefat etmesinden dolayı müzenin adının bir 'ahde vefa' göstergesi olarak; yönetim kurulu üyelerinin de oy birliğiyle 'Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Veli Altınkaya Basın Müzesi' olmasına karar verildi. Müze içerisindeki odalar ve bölümlerde de, diğer meslek büyüklerimizin adları yaşatılacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan