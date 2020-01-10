KGC Başkanı Altınkaya: "Dijital devrim karşısında direnebilmemiz çok zor. Buna doğru yavaş yavaş...

10.01.2020 13:31 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:36

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Veli Altınkaya; " Dijital devrime karşı geleneksel medyanın ayakta kalabilmesi çok zor. Onun için gazetelerin, televizyonların dijital dönüşüme mutlaka ayak uydurması lazım" dedi.



10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, kentte çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler, cumhuriyet meydanında bulunan Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden etkinlikler, cemiyette verilen kokteyl ile devam etti. KGC Başkanı Veli Altınkaya yaptığı açıklamada, il ve ülke genelinde basın sektörünün birçok sıkıntı yaşadığını ifade ederek, sıkıntıların çözümü noktasında çalışmaların devam ettiğini söyledi. Altınkaya; "Bugün geldiğimiz noktada Türk basını hem yerelde hem yaygın manada çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya. Türkiye'nin 2018'in Ağustos'unda yaşadığı ekonomik daralmadan bu zamana kadar geçen 15 aylık süre içerisinde ülke genelinde 200'e yakın gazete ve televizyon kapandı. Yaklaşık 10 bin tane meslektaşımız işsiz kaldı. Bunlar çok büyük bir rakam. Türkiye'de işsizlik ortalaması yüzde 14-15 iken bizim basın sektöründe işsizlik oranı neredeyse yüzde 30'ları aşıyor. 10 bin tane fiilen gazetecilik yapan arkadaşımızın son 15 ayda işsiz kaldığı bu süreçte iletişim fakültesinden mezun olan arkadaşlarımızın iş bulabilmeleri çok daha zor. 1961'de çıkan yasayla bize yıpranma hakkı verildi tıpkı polislerimiz, itfaiyeciler gibi. Fakat 2008'deki bir düzenlemeyle bu hakkımız tekrar elimizden geri alındı. Sonra yaptığımız girişimlerle bu hakkın bir bölümünü 2012 yılında yapılan torba yasayla geri aldık. Ama o hakkın yüzde 50'si parlamento tarafından gasp edilmiştir. Bugün sıkıntılı işlerde çalışan arkadaşlarımız 20 yılda emekli oluyorlar, bizim arkadaşlarımız 22 buçuk yıla çalıştı. Bunun düzenlenmesi gerekiyor, dosyalarımızı verdik" ifadelerini kullandı.



"Gazete ve televizyonlar dijital devrime ayak uydurmalı"



Türkiye ve dünyanın dijital devrimle karşı karşıya kaldığını ve bu nedenle geleneksel medyanın ayakta kalabilmesinin zor olduğunu vurgulayan Altınkaya konuşmasını şöyle sürdürdü;



"Türkiye, dünya dijital bir devrimle karşı karşıya. Dijital devrime karşı geleneksel medyanın ayakta kalabilmesi çok zor. Onun için gazetelerin, televizyonların dijital dönüşüme mutlaka ayak uydurması lazım. Onun için bizim dijital devrim karşısında direnebilmemiz çok zor. Buna doğru yavaş yavaş dönüşüme ayak uydurmamız lazım. Gazeteciler için söylüyorum, bülten haberciliğinden uzak durmamız lazım. Dayanışma, birlik ve beraberlik içerisinde olmamız lazım. Bizim sektördeki rekabet maalesef diğer sektörlere baktığımızda çok acımasız. Kayseri özelinde gazetelerimiz çok zor durumda. Bu gazetelerin mutlaka birleşmesi lazım. Resmi ilan alan gazeteler için söylüyorum, Kayseri'deki gazeteler birleşmediği sürece Allah korusun önümüzdeki yıllarda çok daha büyük mali sıkıntılarla karşı karşıya kalacaklar. Dolayısıyla çalışan genç arkadaşlarımız maaşları dahil birçok haklarını alabilmekte ciddi manada zorlanacaklar. Onun için birleşme konusunu yeniden müzakere etmemizin zamanının gelip geçtiğini düşünüyorum."



Vali Şehmus Günaydın da gazetecilik mesleğinin önemine dikkat çekerek; "Ülkemiz ve yaşadığımız yerlerin sorunlarını doğru tespit etmek çok önemli. Eğer siz bir sorunu doğru tespit edemezseniz o sorunu çözemezsiniz. Toplumda var olan sorunları çözme adına da herkesin doğru işler yapması lazım. Bu tespitlerin yapılmasında da gazeteci arkadaşlarımızın bize desteği son derece önemli. Görev yaptığım yerlerdeki birçok olayda gazeteci arkadaşlarımın yerinde tespitleriyle çok güzel işler yaptık. Aynı zamanda toplumda yaşayan insanlarımızın bireysel sorunlarının çözümünde de ciddi katkıları oluyor. Bazen gündeme getirdiğiniz ihtiyaç sahibi bir vatandaşımızın sorununu çözüyoruz, hastalığına çare bulmak için destek veriyoruz. Bunlara katkı ve destek veriyorsunuz, bunun için de sizlere teşekkür ediyorum. Elbette ki kamuoyunun olayları doğru ve objektif bir şekilde öğrenmesi çok önemli. Eğer demokrasinin sağlıklı bir şekilde işlemesini istiyorsak bilgilendirmeyi de sağlıklı bir şekilde yapmak zorundayız. Bunun için de gazeteci arkadaşlarımıza önemli görevler düşüyor. Kamuoyunun bilgilendirilmesi için de yapmış olduğunuz çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.



Kayseri'de kurum, kuruluş, STK'lar ile birlikte uyum içerisinde çalıştıklarını ve bu uyumun sonunda güzel çalışmalara imza atıldığını belirten Vali Günaydın; "Kayserimizde uyum kültürü ile hareket ettiğimizde faydalı işler görüyoruz. Kayserimizin çok başarılı hikayeleri var. Ülkemizin birçok olayında ilklere ev sahipliği yapmış Kayserimizin potansiyelini hep beraber değerlendirerek hem Kayserimize hem ülkemize inşallah hayırlı sonuçlar elde etmeyi düşünüyoruz. Bu katkıyı da verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. 2019 yılında da yine sizlerle beraber birçok ilke imza attık. Özellikle büyükşehir belediyemiz ve belediyelerimizle beraber turizmin Kayseri ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacak şekilde gündeme gelebilmesi için bir takım çalışmalar yaptık. Bu çalışmaları da süratle devam ediyoruz. Aynı zamanda sanayi ve tarımımızın gelişmesi için de hem çalışma arkadaşlarımızla hem sivil toplum örgütlerimizle ve sizlerle beraber aynı anlayışla çalışıyoruz. Kayserimiz için yapılan her çalışmada sizlerin desteğini bekliyoruz" dedi.



"Olayları farklı algılayacak şekilde gündeme getirmek zarar verir"



Vali Şehmus Günaydın, olayların farklı algılanacak şekilde gündeme getirilmesinin şehre ve ülkeye zarar getireceğini, bu konuda herkesin daha dikkatli olması gerektiğini altını çizdi. Emniyet ve jandarmanın başta uyuşturucu ve terörle mücadelede önemli çalışmalar kaydettiğinin altını çizen Vali Günaydın; "Eksiklik varsa bunu elbette gündeme getireceğiz. Ama olayları farklı algılayacak şekilde gündeme getirmek ülkemize ve milletimize yarardan çok zarar verecektir. Bu anlayışla hareket etmekte yarar var diye düşünüyorum. Herkesin elinde cep telefonu var, olayları alıp farklı bir şekilde yansıtıp algı oluşturduğu zaman bunu biz anında silebiliriz. Ama enerjimizi bu işler için harcamayalım. Geçenlerde bir olay yaşadık, bir sosyal medyada bir takım kurumlarımızla ilgili bir takım iddialar gündeme getirildi. Ama öyle olmadığı çok kısa bir sürede ortaya çıktı. O yüzden enerjimizi ve gücümüzü ülkemiz ve milletimiz için yapalım. Bunlardan torunlarımız ve geleceğimiz faydalanacak. İlimiz açısından diğer önemli bir konuyu da sizlerle tekrar paylaşmak istiyorum. Özellikle uyuşturucu ile mücadele konusunda herkesin biraz daha fazla gayret göstermesini diliyorum. Kayseri'de yaşayan herkesin bu sorunların çözümünde destek ve katkı vermesi çok önemli çünkü bu artık ülkemiz için tehlikeli olmaktan çıkmış, tehdit boyutuna gelmiş bir sorun. Bunu hep beraber çözeceğiz. Emniyetimizin bu konuda yapmış olduğu çok başarılı operasyonlar var. Biz olayı sadece polisiye tedbirlerle değil, aynı zamanda eğitim boyutuyla da ele alıyoruz. Özellikle çocuklarımızın ve görev yapan arkadaşlarımızın bu konuda eğitilmesi için, eğitim çalışmalarına ağırlık veriyoruz. Aynı zamanda son günlerde bu işe bulaşıp da tedavi olmak isteyen gençlerimize de çözüm bulmaya çalışıyoruz. Terör örgütleriyle, FETÖ ile, DEAŞ ile PKK ile bütün terör örgütleriyle mücadelede emniyetimzin, jandarmamızın çok önemli çalışmaları var. Hepsine teşekkür ediyoruz. Bu çalışmalarda da sizlerin desteğini ve katkısını her zaman için bekliyoruz" diye konuştu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da konuşmasında 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.



Etkinliklere Vali Günaydın'ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, siyasi parti temsilcileri ve gazeteciler katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA