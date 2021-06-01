KEYKUBADİYE SARAYI'NDA KAZILAR BU HAFTA BAŞLAYACAK
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KEYKUBADİYE SARAYI'NDA KAZILAR BU HAFTA BAŞLAYACAK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAYSERİ'deki Keykubadiye Sarayı'nda, yaz mevsiminin gelişiyle birlikte kazı çalışmaları bu hafta başlayacak.

KAYSERİ'deki Keykubadiye Sarayı'nda, yaz mevsiminin gelişiyle birlikte kazı çalışmaları bu hafta başlayacak. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Baş, '2021 yılından itibaren bakanlığımızın da katkıları ile kazı çalışmalarımız 12 ay sürecek. Biz büyük bir ihtimalle bu çalışmaların 4 ayını kazı yaparak geçireceğiz' dedi.

Selçuklu Sultanı 1'inci Alaeddin Keykubad tarafından 1220'li yıllarda Kayseri'de yaptırılan ve Anadolu'yu istila eden Moğollar tarafından yıkılan Keykubadiye Sarayı'nın mimari yapısını gün yüzüne çıkarılması için 2015'te kazı çalışması başlatıldı. Geçen yıl pandemi nedeniyle yeterli çalışmanın yapılamadığı bölgede, yaz mevsiminin gelişiyle birlikte kazılar yeniden başlayacak.

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Baş, '2014 yılında kazı alanında sondaj çalışması yaptık. Sondaj çalışması sırasında bulunan saray ve diğer tonozlu yapının çevresini açtık. Elde ettiğimiz verilerin bir kısmını restore edip müzeye teslim ettik. Diğer küçük parçalar ise depomuzda duruyor. 2019 yılında yaptığı çalışmalarda kazı yönümüzü kuzeye doğru genişlettik. Geçtiğimiz yıl ise pandemi şartları nedeniyle yeterli şekilde çalışmalarımızı sürdüremedik. 2021 yılından itibaren bakanlığımızın da katkılarıyla kazı çalışmalarımız 12 ay sürecek. Biz büyük bir ihtimalle bu çalışmaların 4 ayını kazı yaparak geçireceğiz. Geri kalan zaman içinde ise çıkan buluntuları envanterleme yapacağız" diye konuştu.

'SULTAN ALAEDDİN'İN ZEHİRLENEREK, VEFAT ETTİĞİ YER'

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ise, 'Konum itibariyle devrin en önemli yapılarından olan Keykubadiye Sarayı, güzel bir noktada konumlandırılmıştır. Moğolların tahribatından birçok yapı toprak altında kaldı. Mevcutta kazı alanı içinde 2 yapının kalıntıları bulunuyordu. Onun dışından kalan diğer yapılar ise toprak altında idi. Burada 2015 yılından itibaren kazı çalışmalarımız devam ediyor. Bu yıl çalışmalarımız 12 ay şeklinde sürdürülecek. Burası devrin çok önemli saraylarından biri olmasının yanında Sultan Alaeddin'in de zehirlenerek vefat ettiği yerdir. 2 gün cenazesi Keykubadiye Sarayı'nda bekletilen Sultan Alaeddin'in naaşı defnedilmek üzere Konya'ya gönderildi. Kazı çalışmaları 30 bin metrekarelik alanda sürdürülüyor. Bu çalışma alanının daha büyük olduğunu biliyoruz ancak, bu kazı sürecinde büyüyecek. Kazı çalışmalarının ise uzun yıllar sürmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

KEYKUBADİYE SARAYI'NDA KAZILAR BU HAFTA BAŞLAYACAK
KEYKUBADİYE SARAYI'NDA KAZILAR BU HAFTA BAŞLAYACAK
KEYKUBADİYE SARAYI'NDA KAZILAR BU HAFTA BAŞLAYACAK
KEYKUBADİYE SARAYI'NDA KAZILAR BU HAFTA BAŞLAYACAK
KEYKUBADİYE SARAYI'NDA KAZILAR BU HAFTA BAŞLAYACAK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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