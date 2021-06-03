Ketojenik diyet nedir? Ketojenik diyet nasıl uygulanır?

Ketojenik diyet, son zamanlarda popülerleşen birkaç ünlü ismin bu diyeti uygulamaya başlamasıyla halk arasında da yaygınlaşmıştır. Normalde daha çok hastanelerde, epilepsi hastaları için kullanılan ketojenik diyet, şimdilerde sadece zayıflamak ve yağ yakımını artırmak için halk arasında yaygınlaşan diyet türlerinden biridir. Minimum düzeyde karbonhidrat, maksimum düzeyde ise yağ alımı yapılan ketojenik diyet merak ediliyor.Peki, Ketojenik diyet nedir? Ketojenik diyet nasıl uygulanır?

Ketojenik diyet, son zamanlarda popülerleşen birkaç ünlü ismin bu diyeti uygulamaya başlamasıyla halk arasında da yaygınlaşmıştır. Normalde daha çok hastanelerde, epilepsi hastaları için kullanılan ketojenik diyet, şimdilerde sadece zayıflamak ve yağ yakımını artırmak için halk arasında yaygınlaşan diyet türlerinden biri haline gelmiştir. Minimum düzeyde karbonhidrat, maksimum düzeyde ise yağ alımı yapılan ketojenik diyetin ne olduğu ve nasıl uygulandığı merak ediliyor. Peki, Ketojenik diyet nedir? Ketojenik diyet nasıl uygulanır? Konuya ilişkin detaylar haberimizde!

KETOJENİK DİYET NEDİR?

Ketojenik Diyet; düşük karbonhidrat, orta derecede protein ve yüksek miktarda yağ alımı ile yapılan bir diyettir. Bu diyette vücudumuza glukoz yerine keton üretip yakmasını sağlıyoruz. Günlük kalori ihtiyacımızı karbonhidrat ve şeker yerine yağlardan karşılıyoruz.

Keotjenik diyetin orijinal uygulamasında %80 yağ alımı %20 ise protein alımıyla olur. Fakat bir diyette %80 yağ alımı için birçok yağlı besinlerin tüketimi gerektiğinden tam olarak bu oranlar günlük hayatta yapılan ketojenik diyetle uyuşmayabiliyor. Protein alımı da sınırlıdır. Çünkü protein de karbonhidratlar gibi glukoza dönüşebiliyor. Her şeyden önce burada bahsettiğimiz yağ tabi ki zararlı yağlar değil vücudumuza faydalı,kaliteli, doğal yağlardır

Ketojenik diyet uygulandığında vücudumuz karbonhidrat almadığı için yağ asitlerini kullanıyor ve keto asit ürettiğinden bu da yağ yakımını hızlandırıyor. Dolayısıyla daha hızlı kilo veriyoruz.

Ketojenik diyeti uygulayan biri aynı zamanda kan şekerini otomatik olarak düzenliyor. Çünkü vücudumuza pirinç pilavı, hamurlu yiyecekler, makarna, tatlı vb. zararlı karbonhidratlar almıyoruz ve protein tüketiyoruz bu da hızlı acıkmamızı engelliyor. Ayrıca bu diyet, yüksek yağ içerdiğinden ve yağın da uzun süre tok tutma özelliğinden dolayı hemen acıkmayız.

Beynimiz ve vücudumuz gerekli enerjiyi keto maddelerinden alıyor bunun da vücudumuza herhangi bir zararı yok. Tam tersi özellikle epilepsi hastaları için faydalı bir diyet olarak ortaya çıkmıştır. Şimdilerde de zayıflamak için kullanılan popüler diyetler arasında.

Ketojenik diyetin yararlarından bahsettikten sonra zararları hakkında söyleyeceğimiz pek bir şey yok fakat kalp hastalığı veya kolesterolü olanların uygulaması zarar verebilir. Bununla birlikte hastalığınız olmasa dahi bir diyetisyen, uzman ile birlikte uygulamanız yararlı olacaktır.

KETOJENİK DİYET NASIL UYGULANIR?

Ketojenik diyetin uygulanışında önemli olan nokta düşük karbonhidrat, orta derecede protein ve yüksek miktarda yağ alımı yapmaktır.

Ketojenik diyette hangi yiyeceklerden uzak durmalıyız?

Bu diyette yememiz gereken bazı yiyecekler var. Bunlar;

-Makarna pirinç, bulgur, gibi karbonhidrat grupları,

-Pasta, tatlı, kek, dondurma vb. her türlü şeker içeren yiyecekler,

-Meyvelerden muz,

-Sebzelerden patates, kırmızı biber ve havuç tüketilmemelidir.

Günde tüketebileceğimiz karbonhidrat oranı 15-20 gramı geçmemelidir.

Yukarıda saydıklarımız yemememiz gereken yiyeceklerdi. Şimdi ise yiyebileceğimiz besinlere bakalım.

Ketojenik diyette ne yemeliyiz?

Ketojenik diyette önemli olan sağlıklı yağlarla ve orta derecede proteinli besinlerle beslenmektir. Dolayısıyla yememiz gereken besinleri şu şekilde sıralayabiliriz;

-Et,tavuk, balık çeşitleri

-Yağlı tohumlar, kuruyemişler

-Yoğurt ve süt ürünleri

- Peynir ve türevleri (her türlü peynir özellikle yağlı peynirler tüketilmeli)

- Meyvelerden; kivi, ananas, elma

- Her türlü sebzeler serbest(havuç, patates, kırmızı biber hariç)

( günlük almamız gereken 15-20 gram karbonhidratı meyvelerden ve sebzelerden karşılayabiliriz.)

Ketojenik Diyet Listesi

Sabah, öğle ve akşam öğünleriniz için örnek bir diyet listesi paylaştık.

Sabah ilk uyandığınızda;

-2 tane ceviz ve 1 bardak su

Kahvaltı

-Beyaz peynir (yağlı) ya da kaşar peyniri de olabilir

-1 avuç kadar badem ( 15 adet kadar)

-Yeşillik

-6-7 tane zeytin

Ara öğün

-10 tane tuzsuz fıstık

Öğlen

-1 porsiyon et ızgara/köfte

-1 kase yoğurt

-Bol salata

Ara Öğün

-1 bardak yağlı süt

Akşam

-1 Kase yağlı yoğurt

-1 porsiyon sebze yemeği

-Bol salata