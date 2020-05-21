"Çare ormana gitmek" dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
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"Çare ormana gitmek" dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi

Bilecik'te kestiği tomruğun altında kalan 60 yaşındaki adam feci şekilde can verdi. Yaşlı adamın "Virüse yakalanmamanın çaresi ormana çıkmak" notuyla paylaştığı son fotoğrafı ise yürekleri burktu.

21.05.2020 15:41 | Son Güncelleme: 21.05.2020 15:55

Bilecik'te kestiği tomruğun altında kalarak hayatını kaybeden 60 yaşındaki Nizamettin Baltacı'dan geriye son sosyal medya paylaşımı kaldı. Baltacı'nın ormandan paylaştığı fotoğraflarının altına "Virüse yakalanmamanın çaresi ormana çıkmak. Yeni çalışma sezonumuz. Kazasız belasız inşallah" notunu yazdığı ortaya çıktı.

KESTİĞİ TOMRUĞUN ALTINDA KALDI

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Muratdere köyü Sofular mevkiinde ormanlık alanda ağaç kesimi sonrası oluşan tomruklar bir bölgede toplandı. Bu esnada tomruk kesimi yapan Nizamettin Baltacı (60) kestiği tomruğun altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Baltacı'nın cansız bedeni olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Nizamettin Baltacı ve arkadaşlarının Muratdere Köyü Kalkınma Kooperatifi adına tomruk kesimi yaptığı öğrenildi.

SON PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

Nizamettin Baltacı'dan geriye arkadaşlarıyla birlikte çektirdiği ve "Virüse yakalanmamanın çaresi ormana çıkmak. Yeni çalışma sezonumuz. Kazasız belasız inşallah" notuyla paylaştığı fotoğraf kaldı. Geçtiğimiz günlerde aynı bölgede tomruk sürüklerken kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan Muratdere Köyü Muhtarı Fazlı Çelik de hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İHA

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