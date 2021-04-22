Kestel'de 2021'nci fidan toprakla buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kestel'de 2021'nci fidan toprakla buluştu

İhlas Haber Ajansı / EMRAH TAŞ - Haberler | Güncel

Kestel'de 2021'nci fidan toprakla buluştu Başkan Tanır: 'Yıl sonuna kadar 3 bin fidanı toprakla buluşturacağız' Kestel Belediyesi, 2021 yılının dördüncü ayında, 2021'nci fidanı toprakla buluşturdu.

Kestel'de 2021'nci fidan toprakla buluştu

Başkan Tanır: 'Yıl sonuna kadar 3 bin fidanı toprakla buluşturacağız'

BURSA - Kestel Belediyesi, 2021 yılının dördüncü ayında, 2021'nci fidanı toprakla buluşturdu. Başkan Tanır, 2021 yılında hedeflenen fidan sayısının 1000 olduğunu ancak hummalı bir çalışma neticesinde 2021 fidanı Kestel'e kazandırdıklarını açıklarken, yıl sonunda bu rakamın 3000 fidan olacağının altını çizdi.

İlçe genelinde ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarına hız veren Kestel Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, park alanları çevresi ile pek çok bölgede ağaç dikim çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. 2021 yılı başında 1000 fidan hedefi koyan Kestel Belediyesi, 2021 yılının ilk 4 ayında 2021 fidana ulaşarak, hem fidan sayısını yükseltti hem de hedefine erken ulaştı. İlçedeki 2021'nci fidan, Kestel Aile Parkı'nda düzenlenen törende toprakla buluştu. Ihlamur fidanı Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ve Başkan Yardımcılarıyla dikildi.

"Yıl sonuna kadar 3 bin fidanı toprakla buluşturacağız"

Kestel Belediyesi olarak hummalı bir çalışma yürüttüklerini belirten Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Yeşil Bursa, yeşil Kestel hedefiyle, Kestel Belediyesi olarak üzerimize düşen vazifeyi yapıyoruz. 2021 yılı başında, daha fazla yeşil alan oluşturmak için 1000 fidan hedefi koymuştuk. Ancak 2021 yılının dördüncü ayının sonuna gelmemize rağmen, şuana kadar 2020 fidanı toprakla buluşturduk. Şuanda da 2021. fidanımızı Kestel'e kazandırıyoruz. Kestel'imizin çevresini, ıhlamur, zakkum, akçaağaç ve meyve fidanları ile sarmaya devam edeceğiz. Yıl sonuna kadar hedefimiz 3 bin fidan. Hummalı ve titiz çalışmalarımız sonucunda 2022 yılı başında 3 bin fidanımız Kestel'de yükselecek. Amacımız çok daha yeşil bir Kestel'i hemşehrilerimiz ile buluşturmak" dedi.

Kestel'de 2021'nci fidan toprakla buluştu
Kestel'de 2021'nci fidan toprakla buluştu
Kestel'de 2021'nci fidan toprakla buluştu
Kestel'de 2021'nci fidan toprakla buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH TAŞ

Kazada ölen sürücü, eşi ve oğlu yan yana toprağa verildi
Kazada ölen sürücü, eşi ve oğlu yan yana toprağa verildi
Yıkanan çamaşırlarla birlikte makineyi çalan hırsız, bu kez de sahipleri içerdeyken evin kapısını götürdü
Yıkanan çamaşırlarla birlikte makineyi çalan hırsız, bu kez de sahipleri içerdeyken evin kapısını götürdü
Bursa'da kısıtlama öncesi kilometrelerce kaynak suyu kuyruğu
Bursa'da kısıtlama öncesi kilometrelerce kaynak suyu kuyruğu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Hande Erçel Burak Sergen Mustafa Üstündağ
Spor Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Thodex Fatih Terim Kripto Para
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kestel'de 2021'nci fidan toprakla buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 21:51:15. #1.14#

title