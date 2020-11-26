Kestane nasıl yapılır? Fırında kestane nasıl yapılır? Kestane nasıl çizilir?
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Kestane nasıl yapılır? Fırında kestane nasıl yapılır? Kestane nasıl çizilir?

26.11.2020 11:14 | Son Güncelleme: 26.11.2020 11:19
Kestane nasıl yapılır? Fırında kestane nasıl yapılır? Kestane nasıl çizilir?

Kış aylarının gelmesiyle birlikte vazgeçilmez yiyeceklerden biri olan kestanelerde yapılmaya başlandı. Kestane nasıl yapılır? Fırında kestane nasıl yapılır? Kestane nasıl çizilir? İşte kestane yapmanın püf noktaları...

Türk kültüründe önemli bir yer tutan kestane yapmanın zamanı geldi. Kış aylarının gelmesiyle birlikte vazgeçilmez yiyeceklerden biri olan kestanelerde yapılmaya başlandı. Kestane nasıl yapılır? Fırında kestane nasıl yapılır? Kestane nasıl çizilir? İşte kestane yapmanın püf noktaları...

KESTANE NASIL YAPILIR?

Kestaneler öncelik hangi yöntem ile pişirilmek istenirse istensin kestanelerin güzelce yıkanması ve suyun içerisinde 15 dakika bekletilmesi gerekiyor. Ardından bir bıçak yardımı ile dış kabuğun çizilmesi ancak fazla derine inilmemesi gerekiyor.

Kestane çizme işleminin amacı kestane pişerken kabuğun kalkması ve kestanedeki ısının her tarafa eşit olarak dağılması. Eğer kestane çizilmeden pişirme işlemine geçilirse hem iç katman çiğ kalabilir hem de kabuğu soyma işleminde oldukça zorlanılabilirsiniz.

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Kestane nasıl yapılır? Fırında kestane nasıl yapılır? Kestane nasıl çizilir?

KESTANE NASIL ÇİZİLİR?

Kestanelerinin içinin yumuşacık kalmasını sağlayan yöntemlerden biri de fırın torbasında kestane pişirmektir. Ocakta pişen pastane gibi bu yöntem için de kestanelerin üzerine yine çizikler atılıyor, suyun içinde 10-15 dakika kadar bekleyen kestaneler fırın poşetinin içine konup 180 derecede 30 dakika kadar pişiriliyor.

İşte, doğru şekilde kestane çizimi...

  • Derin bir kaba soğuk su koyunuz.
  • Kestaneleri kabın içine boşaltınız
  • Kestaneleri su dolu kabın içine koyduktan sonra karıştırınız.
  • Kestanelerin çürümüş olanlardan ayırmak için 2 veya 3 dakika kadar suyun içinde bekletiniz.
  • Çürümüş kestaneler su yüzüne çıkacağından su yüzünde olanları ayırıp çöpe atınız.
  • Küçük keskin bir bıçak yardımı ile boydan boya kesikler açınız.
  • - Kestanenin iyi pişmesini istiyorsanız kesiğin az olmamasına dikkat ediniz.
  • Kestaneyi çok kesmeniz ise kestanenin dağılıp patlamasına neden olabilir.
  • Kazaların önüne geçmek için kesilmemiş kestaneyi pişirmeye çalışmayınız.
  • Kestaneleri yumuşayıp üzeri hafif yanık bir şekilde servis edin.
Kestane nasıl yapılır? Fırında kestane nasıl yapılır? Kestane nasıl çizilir?

KESTANE PİŞİRME YÖNTEMLERİ

Fırında kestane kebap nasıl yapılır?

Kestaneler suya katılır. Daha sonra suyu süzülen kestaneler pişirme tepsisine alınır. Eğer tepsiye yağlı kağıt koyarsanız tepsinizin yanmasını da önleyebilirsiniz.

200 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirilen kestaneler daha sonra fırından alınıp servis edilebilir.

Suda haşlama kestane nasıl yapılır?

Çıtır çıtır ızgara tadı vermese de yumuşak bir kestane tüketmek isteyenler bu tarifi deneyebilirler. Kaynayan suya bırakılan çizilmiş kestaneler 20 ile 30 dakika arasında pişirilir. Pişme işlemi tamamlandıktan sonra afiyetle tüketebilirsiniz.

Tavada kestane nasıl yapılır?

Çizilmiş kestanelerini pişirme tavasına alın. Ardından içerisine göz kararı suyunuzu ilave edin. Su kaynayıp tamamen yok olduktan sonra hafifçe kestanelerini kavurun. Burada dikkat edilmesi gereken nokta eğer kestaneler pişmeyecek kadar büyükse hafif hafif su ilave edebilirsiniz öte yandan yanmaması için ara sıra kestaneleri karıştırmanız gerekiyor. Kestanenin kabuğunun rengi değiştikten sonra tavadan alabilir ve tüketebilirsiniz.

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