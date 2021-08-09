Keşmir Kuşatma Günü Ankara'da düzenlendi, ezilen Keşmirlilere verilen destek yeniden teyit edildi

Ankara'daki Pakistan Büyükelçiliği bugün Ankara'da "Keşmir Kuşatma Günü'nü" anmak için düzenlenen bir olayda Yasadışı Hint İşgalindeki Cammu ve Keşmir'in (IIOJK) ezilen halkıyla dayanışma gösterisinde bulundu. Bu olaya sivil toplum temsilcileri, düşünce kuruluşları ve Ankara'da yaşayan Keşmirliler katıldı.

Cumhurbaşkanının ve Başbakanın mesajları Elçilik Müsteşarı Arshad Jan Pathan tarafından okundu. Ezilen Keşmirlilerle dayanışma gösteren Pakistanlı liderler mesajlarında uluslararası topluluğa IIOJK'deki korkunç insan hakları ihlallerinden Hindistan'ı sorumlu tutması çağrısında bulundular ve Güney Asya'da barış ve istikrarın anahtarı olan bu anlaşmazlığı çözmek için bir plebisit düzenlenmesini istediler.

Hem Cumhurbaşkanı hem de Başbakan dedi ki, IIOJK'deki Hint zalimlikleri yeni ikamet kanunları ve arazi sahipliği kanunları yoluyla işgal altındaki bölgenin demografik yapısını değiştirmek isteyen yükselen Hindu Faşizminin ifade biçimleridir. IIOJK halkı Hintli İşgal Güçleri tarafından toplu olarak cezalandırılmaya maruz kalmaktadır ve buda bölgeyi dünyadaki en fazla militarize olmuş yer haline çevirmiştir. Pakistan liderleri vazgeçilmez kendi kaderlerini belirleme haklarını gerçekleştirene kadar ve Cammu ve Keşmir anlaşmazlığına ilgili BMGK kararları ve Keşmir halkının isteklerine göre adil bir çözüm bulunana kadar Keşmirlilere sağlam desteklerini sürdüreceklerini yeniden teyit etti.

Türk parlamentosundaki Asya Parlamenterler Birliği Grubunun Başkanı da olan Türk Parlamenter Sn. Asuman Erdoğan baskı altındaki Keşmirlilere Türkiye'nin desteğini yeniden teyit etti. Keşmir'deki Hintli işgal güçlerinin insan hakları ihlallerini ve zulmünü lanetleyen Sn. Erdoğan, Türkiye'nin Keşmirlilerin önemli davasına sağlam bir destek vermeye devam edeceğini söyledi.

Büyükelçi Muhammad Syrus Sajjad Qazi konuşmasında Türk milletine ve liderlerine IIOJK'deki baskı altında bulunan Keşmirlilere verdikleri sarsılmaz destek için teşekkür etti. Kendisi uluslararası topluluğa öne çıkması ve Keşmirlilerin isteğine göre BM Güvenlik Konseyi Kararlarında da belirtildiği gibi bir plebisit düzenlemek yoluyla bu anlaşmazlığı çözmesi için çağrıda bulundu.