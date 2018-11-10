Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Keşke Yunan Galip Gelseydi" Diyen Mısırlıoğlu'nu 10 Kasım'da Ziyaret Etti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, "Keşke Yunan galip gelseydi" diyen Kadir Mısıroğlu'na 10 Kasım'da geçmiş olsun ziyaretinde bulunması sosyal medyada tepki çekti.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş,"Keşke Yunan galip gelseydi" diyen Kadir Mısıroğlu'na geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ayağından operasyon geçiren Mısırlıoğlu'na, Erbaş'ın ziyareti sosyal medyada tepki çekti.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI
Kadir Mısıroğlu, ayağından bir operasyon geçirmiş, tedavisinin ardından taburcu olmuştu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Keşke Yunan galip gelseydi" diyen Kadir Mısıroğlu'na 10 Kasım'da geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Erbaş'ın ziyareti sosyal medyada tepki topladı.
Ziyaretten kareler;