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Kesintisiz ulaşım için akıllı dokunuşlara devam
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Kesintisiz ulaşım için akıllı dokunuşlara devam

- Kesintisiz ulaşım için akıllı dokunuşlara devam Bursa Büyükşehir Belediyesi, kesintisiz ulaşım ve ana arterlerdeki trafiği rahatlatma amacıyla yatırımlarına devam ediyor.

08.07.2020 16:04 | Son Güncelleme: 08.07.2020 16:12

- Kesintisiz ulaşım için akıllı dokunuşlara devam

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, kesintisiz ulaşım ve ana arterlerdeki trafiği rahatlatma amacıyla yatırımlarına devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, trafikte yapılan ufak dokunuşlarla kesintisiz ulaşımı sağlamak istediklerini söyledi.

Bursa'da trafiği rahatlatma adına Büyükşehir Belediyesi tarafından ana arterlerde yürütülen çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Kesintisiz ulaşımı devam ettirmek hedefi doğrultusunda Beşevler Kavşağı'nda 'U' dönüş kolu hizmete açıldı. Asfalt ve tretuar çalışmalarını AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Eşref Kurem, Çamlıca ve Konak mahallelerinin muhtarlarıyla birlikte yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yetkililerden bilgi alarak trafiğin rahatlatılması adına yapılacak diğer çalışmaları değerlendirdi.

"Trafiği rahatlatan ufak dokunuşlar"

Nilüfer ilçesinin son yıllarda hızla gelişen bir ilçe olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi, Bursa Organize Sanayi Bölgesi, özel okulların, iş merkezlerinin yoğun bir şekilde aynı bölgede toplanmasının ve konut anlamındaki yoğunluğun bölgenin aktivitesini giderek arttırdığını dile getirdi. Ulaşımla alakalı ana adımları atarken beraberinde bazı küçük düzenlemelerle ciddi iyileştirmeler yaptıklarını belirten Başkan Aktaş, "Nilüfer ilçe sınırları içerisinde yer alan Lefkoşe Caddesi'nde 40 metre ana yolda sağa sola 12 metre servis yollarıyla birlikte toplam 64 metre genişliğindeki yolda yaptığımız çalışmayı yerinde inceledik. Beşevler ve Odunluk mahalleleri arasında yer alan cadde, son yıllarda hızla gelişmekte. Kültür ve Beşevler mahalleleri çıkış noktası olarak Beşevler giriş kavşağını kullanıyor. Aynı zamanda bu kavşak, Küçük Sanayi Bölgesi mesai giriş çıkışlarında İzmir yoluna alternatif oluşturan bir güzergah. Kavşak yaklaşım kollarındaki kesit nedeniyle Beşevler giriş kavşağı zirve saatlerinde oluşan trafik yükünü deşarj etmede yetersiz kalıyordu. Bu nedenle Beşevler giriş kavşağı deşarj yönünde alternatif oluşturması amacıyla Eğitimciler-Lefkoşa Caddesi kavşağı oluşturuldu" dedi.

"Kesintisiz ulaşım"

Yıldırım Caddesi-Eğitimciler Caddesi arasında da bağlantı oluşturması için Akçay Sokak'ın kuzey ve güney yönünde tek yön olarak düzenlendiğini açıklayan Başkan Aktaş, parke, bordür, dolgu malzemeleri ve asfalt imalatlarının tamamlandığını belirtti. Ulaşım yatırımlarının kesintisiz devam ettiğini dile getiren Başkan Aktaş, "Beraberinde bu tip akıllı şehircilik uygulamalarıyla da şehir trafiğini rahatlatmak istiyoruz. Beşevler'de yaptığımız çalışma da hemen etkisini gösterdi. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Amacımız, ulaşımı kesintiye uğramadan devam ettirmek. Vatandaşımızın da kural ve kaidelere uyduğu sürece daha sıkıntısız süreci hep beraber yaşayacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Kesintisiz ulaşım için akıllı dokunuşlara devam

Kaynak: İHA

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