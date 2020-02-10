Keşan'da metruk ev sorunu tarih oluyor

10.02.2020 16:11 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:11

Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tekin, yapı ve kullanım amaçları açısından sorun teşkil eden, suça zemin hazırlayan yerler haline dönüşen, vatandaşların tedirgin olmalarına neden olan metruk evlerle ilgili yürütülen yıkım çalışmaları ile ilgili açıklama yaptı.

AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı, Fen İşleri Müdürü Erdi Kılıç ve Zabıta Müdürü Gökhan Yılmaz'ın da yer aldığı, 10 Şubat 2020 Pazartesi günü yıkımı devam eden bir metruk evde açıklama yapan heyet, metruk ev yıkım çalışmalarının artarak süreceği bilgisini paylaştı.

Alanda yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Keşan Kaymakamlığı, Keşan Belediyesi ve Keşan ilçe Emniyet Müdürlüğü olarak metruk evlerle ilgili çok hassas çalışıyoruz. Metruk evler boş olduğu için suç üretilen yerler haline geliyor. Keşan Kaymakamlığı ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğümüzle beraber 199 adet metruk yapı tespit ettik. Bunlardan 134 adedi yıkıldı 34 evi aldığımız önlemlerle metruk yapı olmaktan çıkardık. 17 metruk evimiz Kültür Varlıkları Tabiat Kurulu'nun koruma alanında kalıyor, bunlarla ilgili yazışmalarımız devam ediyor. Yıkılacak 14 adet metruk evimiz kaldı. Tespiti yapılan evlerin tamamının 15-20 gün içinde yıkımını tamamlayacağız. Ekiplerin göremediği ancak metruk ev özelliği taşıyan yerleri vatandaşlarımızdan Keşan Kaymakamlığı, Keşan Belediyesi ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirmelerini istiyoruz." dedi.

Metruk binalarının durumunun haftalık ve aylık durumlarının tespitinin ve takibinin sürekli yapıldığını dile getiren Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tekin, "Metruk evler konusunda Keşan'da çok ciddi yol kat edildi. Bu tip alanlar ne yazık ki suçla iştigal eden kişilerin uğrak noktaları haline geliyor. Bu nedenle bu tür binaların yıkımı bizler için çok önemli. Vatandaşlarımızdan bu tür olumsuz durumların yaşandığı alanları bizlere çekinmeden bildirmelerini istiyoruz." şeklinde konuştu.

Keşan Kaymakamı Nuri Özder de Keşan Kaymakamlığı uhdesinde oluşturulan metruk evler komisyonunun her ay toplandığını ve durum değerlendirmesi yaptığını kaydederek, "Tüm ilgili birimlerden oluşan komisyonumuz gerekli taramaları yaptı ancak içi boşaltılıp yeni metruk durumuna dönüşen yapılan olabilir, vatandaşlarımızdan isteğimiz bu tip yerleri ivedilikle bize bildirmeleri. Metruk evler suça zemin hazırlayan yerlere dönüşebiliyor. Bizim de tek amacımız bu tip yerlerin suç unsuru oluşturan yerlere dönüşmemesi. Yoksa kimsenin eviyle, binasıyla uğraşmıyoruz. Metruk evler bulunduğu alanda vatandaşlarımızı tehdit eder bir yapıya dönüşebiliyor. Suç işleyen kişilerin barınağı haline gelebiliyor bu alanlar. Komisyonumuza ve sahada çalışan herkese teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız sürecek."

Kaynak: Bültenler